¡Ya puedes tener tu polaroid con tu artista favorito gracias a la IA!

¿Te imaginas tener una foto con tu artista, cantante, famoso favorito o hasta con tu crush de toda la vida? Pues ya no tienes que soñarlo, porque gracias a la inteligencia artificial ahora puedes hacerlo realidad. Desde posar junto a Jose Madero, salir en la misma foto que Jungkook de BTS o incluso compartir instantáneas con tu husbando o waifu de anime, este trend se ha convertido en el favorito de miles en redes sociales. Y lo mejor: cualquiera puede hacerlo.

La magia está en que la IA genera imágenes hiperrealistas que parecen auténticas polaroids. Así, por fin puedes cumplir esa fantasía de tener una carpeta entera en tu celular con fotos donde tu crush de crushes está al ladito de ti, como si fueran pareja de toda la vida. Suena soñado, ¿verdad?

Paso 1: Elige a tu crush soñado

Lo primero es tener en mente a la persona (o personaje) con quien quieres tu foto. Puede ser alguien de la cultura pop como Oliver Sykes, un idol de K-pop, el mismísimo Jose Madero o hasta tu waifu favorita de anime. ¡No hay límites!

Paso 2: Usa la herramienta de IA adecuada

En internet existen generadores que, con solo subir tu foto y elegir un estilo, crean la imagen polaroid perfecta. Algunas apps incluso te dejan decidir poses, fondos y filtros para que la foto sea aún más personalizada.

Paso 3: Descarga y presume tu foto

Una vez generada, solo tienes que guardarla y ¡listo! Ahora sí, prepárate para llenar tu galería de recuerdos ficticios que parecen completamente reales. Y claro, no olvides subirlas a redes para presumir tu nuevo “novio” o “novia” virtual.

Lo divertido de este trend es que combina la nostalgia de las fotos polaroid con el toque futurista de la IA, convirtiendo tus crushes imposibles en momentos que parecen sacados de la vida real. Así que ya sabes, si siempre soñaste con una foto junto a tu artista favorito, este es el momento de hacerlo posible.

