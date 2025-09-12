Ricky Martin pone a la venta su mansión de Nueva York por un impresionante precio

Después de su vibrante actuación en los MTV Video Music Awards, donde recibió el premio MTV Latin Icon, Ricky Martin se puso a meditar y para cerrar ciclos anunció que ha tomado una decisión: poner a la venta su mansión en Nueva York por $6.45 millones. Aunque no lo creas, el precio de la propiedad no está tan elevado, pues ya había estado en el mercado hace una década con un precio inicial de $8.4 millones, según lo reportó el The New York Post.

Ricky Martin busca comprador para su lujoso hogar en Nueva York

El cantante de 53 años compró esta residencia en 2012 por $5.9 millones. Esta propiedad está ubicada en el prestigioso Upper East Side de Nueva York. La casa ocupa 3,147 pies cuadrados y fue diseñada por el famoso arquitecto Peter Marino. La construcción es un verdadero lujo, pues cuenta con ventanales que van desde el piso al techo que ofrecen vistas espectaculares del parque Carl Schurz y el East River.

Entre sus espacios más llamativos destacan:



Una cocina gourmet con gabinetes diseñados a medida.

con gabinetes diseñados a medida. Baños de mármol estilo spa, perfectos para el descanso.

estilo spa, perfectos para el descanso. Cuatro habitaciones principales y una quinta estancia que puede funcionar como oficina, biblioteca o cuarto de bebé.

Ricky Martin re-lists his light-filled NYC home for $6.45M — on the heels of his historic VMAs win https://t.co/h0qVXnfkog pic.twitter.com/oIAvvK6ExU — New York Post (@nypost) September 12, 2025

Amenidades de lujo y exclusividad

Si pensabas que la casa por sí solo ya era impresionante, te advertimos que en este lugar el lujo no se limita al hogar, pues el edificio donde se encuentra la mansión cuenta con servicios de primer nivel como: gimnasio equipado con estudios de yoga y pilates, un patio con cascada, y una sala de juegos para niños. Todo esto, en una de las zonas más codiciadas de Manhattan.

El cantante cuenta con varias propiedades, entre ellas destaca su mansión en Beverly Hills, la cual, se sabe, va a conservar por el momento. Sin duda alguna, Ricky Martin ha demostrado ser un amante del lujo y del confort.

¿Quién se convertirá en el comprador de tan lujosa casa?

También te puede interesar: Ángela Aguilar: los looks más icónicos que la han convertido en un referente de estilo