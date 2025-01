Espinoza Paz sorprende con mensaje tras rumores de relación con Carin León

En medio de la vorágine de especulaciones que han inundado las redes sociales, el reconocido compositor Espinoza Paz ha sorprendido a sus seguidores con una respuesta inesperada ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Carin León . La situación, que comenzó como un simple rumor en redes sociales, rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del regional mexicano.

¿Cómo respondió Espinoza Paz a la controversia?

Con su característico estilo desenfadado, Espinoza Paz decidió tomar un camino diferente al esperado. En lugar de abordar directamente la polémica, el cantante sinaloense optó por compartir un video promocional de su nueva canción. Esta estrategia, lejos de alimentar la controversia, demostró su profesionalismo al mantener el foco en su música: “Hola, qué tal mi gente. Soy su amigo Espinoza Paz, me han estado preguntando cómo se llama la canción romántica de amor que sal este viernes, se llama ‘Siempre’”, dijo bromeando con la situación, pues dentro del video había un texto que decía “Aclarando”.

¿Qué dijo Carin León sobre la situación?

Por su parte, Carin León enfrentó los rumores de manera directa y con un toque de humor. A través de sus historias de Instagram, el cantante sonorense expresó con claridad: “Tengo tres días que me levanté con la condición de ser gay porque la gente me lo impuso”. Posteriormente, el originario de Hermosillo, Sonora, aprovechó la oportunidad para etiquetar a su amigo Espinoza Paz en sus historías de IG para pedirle que se reportara con él, ya que tienen tiempo sin hablar y en tono de broma expresó que “su relación no va prosperar” si no se ven.

¿Cuál es la verdadera relación entre Espinosa Paz y Carin León?

Sin embargo, es importante destacar que la realidad es que estos dos grandes del regional mexicano comparten una sólida amistad profesional que se remonta a 2020, cuando colaboraron en el tema “Como Duele Equivocarse”, una composición del propio Espinoza Paz.