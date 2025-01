Nicki Nicole lanza indirecta tras rumores del romance entre Peso Pluma y Kenia Os

Las redes sociales están ardiendo con el más reciente drama del mundo musical latino, donde los protagonistas son nada más y nada menos que Peso Pluma, Kenia Os y Nicki Nicole . Un triángulo amoroso que ha desatado especulaciones, indirectas musicales y reacciones apasionadas de los fans.

¿Qué está pasando entre Peso Pluma y Kenia Os?

Para empezar, es importante destacar que la química entre los artistas mexicanos es innegable. Durante su reciente aparición en República Dominicana, las cámaras captaron momentos que valen más que mil palabras, ya que Peso Pluma no podía mantener sus manos alejadas de Kenia Os, acariciando su cintura, cadera y espalda en lo que parecía ser una demostración pública de afecto bastante evidente.

¿Cómo ha reaccionado la ex de la “Doble P”?

Mientras los rumores sobre este nuevo romance florecen , Nicki Nicole, la exnovia de Peso Pluma, no se ha quedado callada... al menos no del todo. La artista argentina ha optado por una respuesta más sutil pero igualmente poderosa: su música. Su reciente tema “Sheite” parece ser el vehículo perfecto para enviar un mensaje cristalino.

¿Es “Sheite” una indirecta muy directa de Nicki Nicole para Peso Pluma?

Con versos como “Oh, me enteré que anda’ con una ho, que se anda frustrando si me ve en tu buscador”, Nicki parece dejar claro que nadie podrá ocupar su lugar. Aunque la cantante no ha confirmado que la canción esté dedicada a su ex y su aparente nueva relación, los fans han conectado rápidamente los puntos.

La letra continúa con un contundente “explícale que lo nuestro es histórico, y que igualarme a mí no es tan fácil, no”, palabras que han resonado fuertemente en las redes sociales , donde los seguidores debaten si se trata de una coincidencia o una respuesta calculada al nuevo romance de Peso Pluma.