Revelan en redes sociales FOTO de esposo con la amante el día de su boda.

Actuamente, pocas cosas pueden sorprendernos en el amor. Una joven tiene una foto donde se puede mirar a su padre con su madre el día que se casaron; no obstante también aparece la amante.

La usuaria @paugeraldine exhibió la infidelidad de su progenitor con una mujer cercana a la pareja. En la imagen blanco y negro se puede observar sin pudor alguno la presencia de la mujer en el enlace matrimonial.

“Mi mamá se casó así de enamorada, mi papá del brazo de su amante", dice la publicación de Twitter que desató distintos comentarios por el engaño del esposo con la amante.

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Mi mamá se casó así de enamorada, mi papá del brazo de su amante… pic.twitter.com/CquyFPc052 — 🇦🇷Paula🤍 (@paugeraldine) December 4, 2021

La amante era cuñada del esposo

La usuaria de Twitter explicó que la infidelidad de su papá quedó “entre familia”, pues la amante era ni más ni menos que la cuñada del hombre.

Desafortunadamente, más parejas en la famosa red social contaron su propia historia de infidelidad alrededor de amantes, mentiras y parentescos.

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