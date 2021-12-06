Muere de infarto tras celebrar el gol de último minuto de su equipo.

Hace poco se dio a conocer la lamentable noticia de que el director técnico Adham El-Selhadar falleció a causa de un paro cardíaco, mismo que fue provocado por la emoción de celebrar un gol de su equipo en el último minuto de juego.

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Los hechos ocurrieron mientras transcurría el minuto 92 del partido cuando El-Magd consiguió el triunfo sobre El-Zarqa en la segunda división del futbol egipcio.

Sin embargo, en esta ocasión, la pasión por el deporte le jugó un mal momento al director técnico, pues al momento de la anotación los jugadores, como normalmente, festejaron con gran euforia, tanto dentro como fuera de la cancha, aunque en el banquillo Adham también celebró, sin esperar un terrible ataque al corazón que acabó con su vida en pleno juego.

⚫️| الأهلي ينعى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق pic.twitter.com/hFamOIwuzJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 2, 2021

La tragedia fue captada en video

Este lamentable hecho, fue capturado en un video y se puede observar como el entrenador camina unos metros y después de desploma a la vista de sus jugadores, aunque recibió primeros auxilios en la cancha de forma inmediata el cuerpo médico lo auxilia y lo traslada a un hospital, lamentablemente, no todo salió de la forma esperada y el director técnico falleció.

Adham El-Selhadar falleció a los 53 años, la institución compartió un comunicado donde lamentan este hecho.

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