Una mujer supo que su esposo enseñó sus fotos íntimas a sus amigos.

Una chica tenía un gran problema. A pesar de que ella había perdonado varios errores de su pareja, él había enseñado vídeos íntimos de los dos en un chat que tenía con sus amigos. Ella se enteró y corrió a su pareja de su casa, sin dejarlo ver a su hijo. Pero su suegra le echaba la culpa y le exigió que dejara a su esposo ver a su hijo.

Una mujer no se esperaba que su propia pareja le hiciera una bajeza así. Él compartió con sus amigos vídeos e imágenes en los que ella aparecía desnuda, sintiéndose traicionada y violentada. Ella también reveló que su suegra nunca la ha querido y no ha habido una buena relación. Ella se quería separar de sus esposo por todo lo que hizo con sus amigos. También confesó que la relación con su esposo no había sido la mejor, ya que él le había sido infiel y ella decidió perdonarlo.

El esposo de esta mujer quiso justificarse diciendo que todos sus amigos también enseñaron a sus esposas, pero él no se quedó atrás y mandó las imágenes íntimas de su pareja. Este hombre desconocía las posibles consecuencias legales que podría tener por haber hecho esto, aunque le echara la culpa también al alcohol. A pesar de esto, no piensa que sea justo que su esposa le prohibiera ver a su hijo.

Mi esposo me exhibió con sus amigos. | Programa 24 de enero del 2023

La suegra de esta mujer tenía sus propias conclusiones en este tema. Aceptó que nunca ha querido a su nuera ni ha aceptado la relación que tenía con su hijo. Le echó la culpa a su nuera por lo que sucedió, agregando que ella nunca se dio a respetar y que era una cualquiera, librando de toda culpa a su propio hijo, a pesar de que él había compartido las imágenes sin el consentimiento de su esposa. Esta mujer mayor también negó que su hijo tuviera relaciones fuera de su matrimonio.





La madre de la esposa también estaba sumamente indignada por todo este caso. Aclaró que era una desgracia que ese hombre fuera su yerno y quería que pagara por todo lo que le había hecho a su hija. También pensaba que él solamente se había aprovechado de ella y que la había tratado como a una cualquiera. Eso no fue todo, pues también lo tachó de ser un padre irresponsable con su nieto.

Un amigo de la pareja reveló toda la verdad. A pesar de que el esposo había tratado de justificar lo que hizo con las imágenes íntimas de su esposa, el amigo reveló que las cosas habían sido diferentes. Todos en el grupo de amigos no estaban de acuerdo con lo que hizo el esposo, y aclaró que no era la primera vez que lo hacía con imágenes íntimas de alguna mujer.