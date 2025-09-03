Historia de amor de Koke Guerrero “El Hechicero del Aire” y su actual novia

Enrique Guerrero, mejor conocido como Koke o “El Hechicero del Aire” es uno de los atletas de alto rendimiento de Exatlón México más destacados, pues desde que realizó su primera aparición en la 5ta temporada lució gracias a su gran destreza y trabajo físico, mismos que lo han consagrado en lo más alto.

Debido a su destacada participación y personalidad, Koke Guerrero se ha hecho de una gran base de seguidores que día a día están al pendiente de sus entrenamientos, competencias, su participación en realitys deportivos y sí, su vida amorosa junto con Gaby Urías.

¿Quién es la novia de Koke Guerrero?

Gabriela Urías es la novia de Koke, misma que lo ha acompañado, apoyado y alentado desde que “El Hechicero del Aire” hiciera su primera aparición en la 5ta temporada de Extalón México, competencia de la que hoy en día ostenta tres títulos dentro del formato normal y el All-Star.

Gaby es reconocida por dedicarse al cheerleading, (porrismo / animación deportiva), disciplina que a su vez la llevó a emparejarse con Koke, pues ellos comenzaron siendo grandes amigos y compañeros de este deporte desde hace más de 10 años, cuando eran tan solo unos adolescentes.

Koke Guerrero y Gaby, una pareja sólida

Desde que conocemos a Koke lo hemos visto acompañado por Gaby, siendo que estos dos ya llevan varios años de relación, por lo que en julio pasado la pareja anunció su matrimonio por el civil, dándonos una de las historias de amor más soñadas dentro del mundo del deporte.

Aunque no ha sido participante de Extalón México, creemos que conocemos a Gabriela Urías como si fuera parte de esta gran comunidad de atletas que día con día entregan lo mejor de sí mismos.

No te pierdas el paso de Koke por Extalón CUP, donde llevará el nombre de México en lo más alto. Sigue este, el mejor reality deportivo en punto de las 7:30 a través de Azteca UNO.