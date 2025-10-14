Este es el pueblo fantasma de Yucatán rodeado de ruinas y maldiciones que pocos se atreven a conocer

Ya estamos entrando en la temporada de Día de Muertos y con ello, todo México se llena de actividades que todos quisiéramos realizar alguna vez en la vida, dentro de ellas está visitar el pueblo de Misnebalam, el llamado “pueblo fantasma” de Yucatán que es muy poco conocido.

Rodeado de ruinas de nuestros antepasados, se dice que esta localidad se encuentra bajo maldiciones que hacen que el ambiente se vuelva de lo más difícil de visitar por la gente local y por turistas de todo México y el mundo.

¿Misnebalam es un pueblo fantasma?

Misnebalam, es una antigua hacienda henequenera y a través de los años ha sido considerada como una localidad o pueblo fantasma, misma que fue deshabitada en el año 2005.

Su atmósfera llena de misterio le ha dado fama internacional, en especial las leyendas que con los años se han ido esparciendo, por lo que es uno de los lugares que no todas las personas quieren visitar.

Lo que alguna vez fue una gran hacienda, poco a poco perdió su brillo tras el asesinato de don Fidencio G. Márquez, el dueño de esta en el año de 1921.

Los últimos habitantes de Misnebalam afirmaron ser testigos de eventos paranormales, tales como la aparición de “Juliancito”, el fantasma de un niño y de “El Monje”, una figura que ha atemorizado a los pocos turistas que llegan ir a este pueblo fantasma.

¿Cómo llegar al pueblo fantasma de Misnebalam?

Debes de tomar la carretera Mérida - Progreso, la cuál es una de las más conocidas, después deberás de tomar la desviación en el kilómetro 17, la cuál te llevará a un camino de terracería por 5 kilómetros.

La visita no tiene costo, pero quienes se adentran en el poblado suelen describir una sensación única: la piel erizada y la percepción de estar en un espacio cargado de energía, por lo que hay algunos tours que te guían y dan una gran experiencia de este lugar cargado de energías sobrenaturales.

