Esteban Loaiza sale de prisión, será deportado a México.

Esteban Loaiza cumplió su condena impuesta de 3 años en prisión.

Esteban Loaiza saldrá de prisión este 6 de agosto y será deportado a México. El exesposo de Jenni Rivera fue arrestado en el año 2019 luego de confesar que distribuiría cocaína.

El beisbolista estuvo recluido por narcotráfico primero en San Diego y más adelante en Seattle, Washington, donde el personal asegura que una vez que esté en tierra azteca, "quiere trabajar con jóvenes, quiere trabajar en el béisbol, quiere enseñar lo que hay que hacer y lo que hay que evitar".

Su detención se produjo el 9 de febrero de 2018 en San Diego, California, en posesión de 20 kilos de cocaína que llevaba en un compartimento secreto de su auto. La noticia causó conmoción por la fortuna que logró generar en su etapa de beisbolista de ligas mayores y que ascendía a los 43 millones de dólares, además del escándalo por que presuntamente fue infiel a 'La Diva de la Banda' con Chiquis Rivera.

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Esteban Loaiza pediría asilo político a Estados Unidos

Esteban Loaiza pediría asilo político a Estados Unidos porque tiene amenazas de muerte en México, donde se encuentran las personas con las que estuvo vinculado, pero todo parece indicar que no será posible y una vez que arreglen sus asuntos de migración, será deportado a México.

Loaiza tiene 5 años de libertad condicional que al parecer ya no serán cumplidos en el país agraviado y estará ahora en tierra azteca.

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