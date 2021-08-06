Armando González narra el fatídico día de Edgar Ponce.

El fatídico día de Edgar Ponce. Armando González narra la tragedia que marcó a 'Solo para Mujeres'. 'El Muñeco' recordó en qué condiciones ocurrió el accidente en el que su compañero del show perdió la vida.

El elenco del show para damas producido por Sergio Mayer vivió un terrible episodio mientras realizaban un promocional con sus integrantes a bordo de motocicletas sobre Periférico Sur y sin proteccción alguna en la cabeza, como un casco.

Fue 5 de mayo de 2005 cuando un auto a toda velocidad arrolló al modelo mientras trabajaban en la mencionada grabación, pero hay muchas interrogantes que aún tantos años después quedan en el aire.

Nosotros estábamos bajos las indicaciones que nos daba Sergio Mayer, el tenía fechas de grabación, nosotros veíamos de hacer unas fotografías para una revista en Cancún, habíamos ido desde las 8 de la mañana a tomar el avión y ya veníamos bastante cansados, desvelados y eso, entonces teníamos el compromiso ya hecho que llegando íbamos a hacer el video con moto, sin casco, ya nos habían dicho todo

Te puede interesar: ‘La Pelangocha’ está lista para regresar a los escenarios tras su operación.

Los integrantes de 'Solo para mujeres' estaban agotados

Armando González reveló a Ventaneando que tanto él, como el resto de los integrantes de 'Solo para Mujeres estaban muy cansados y lo que más deseaban era que se cancelara la grabación del video, pero no fue así y en plena madrugada estaban trabajando.

Empezamos a hacer las formaciones, íbamos a 30... despacito... nos iban custodiando tres coches de la misma producción, no había mucho flujo de autos porque eran como la 1 o 2 de la mañana, en la última toma donde dice Sergio ‘nos salimos’ nos pasamos a la lateral, nos vuelve a dar indicaciones... nos metemos al periférico y al último se quedan Poncho y Lalo y se quedan los tres coches que nos iban custodiando porque no le prendía una moto y nosotros seguimos y en ese momento llega el coche que nos arrolla

'El Muñeco' recordó que por fortuna, el no cayó de la misma manera que Edgar Ponce y eso le salvó la vida, pero aún no olvida la escena como de película que vivió aquél día en medio de humo, gritos y la tragedia.

También podría interesarte: Abogado revela que intentaron amedrentar a Héctor “N” en prisión.