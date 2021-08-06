Ari Telch comparte secretos tras bambalinas de “Mirada de Mujer”.

Ari Telch recuerda sus mejores anécdotas en 'Mirada de Mujer'. El actor cuenta lo mejor que lo pasó al estelarizar la emblemática telenovela que se acaba de reestrenar.

Durante su visita a nuestro foro de Ventaneando, el histrión platicó que cuando estelarizó el melodrama casero le sucedieron muchas cosas que quedarán para la memoria colectiva, como por ejemplo cuando fue portada de la famosa revista Times en su versión latina.

Teníamos la grabadora del teléfono, de las llamadas y un día llegué y ‘you have 25 messages’ y dice ‘ay gu.., qué pasó, quién se murió. ‘Saliste en la portada del Times gu.. la semana pasada salió Hussein, qué hacen ustedes en la portada, qué se creen’. Entonces fue sensacional porque además eso nos acompañó

Te puede interesar: Abogado revela que intentaron amedrentar a Héctor “N” en prisión.

Ari Telch continúa con la puesta 'D-mente'

Actualmente, Ari Telch se encuentra concentrado en la puesta en escena 'D-Mente' que aborda los padecimientos mentales que abundan en la sociedad actual, sobre todo desde que comenzó la pandemia por el Coronavirus: la ansiedad y la depresión.

Va muy bien, estoy feliz con lo que está sucediendo con esta obra, tendemos una pandemia paralela que es la pandemia de enfermedad mental, duelos complicados, depresiones, la enfermedad mental provoca pérdidas y las pérdidas enfermedad mental

Para el actor es de vital importancia que quienes padecen una enfermedad mental acudan con un psiquiatra para que les de el tratamiento más adecuado a sus necesidades y vivan una vida más plena y feliz.

También podría interesarte:MasterChef Celebrity: Mauricio Islas reveló cómo inicio su amor por la cocina.