Fin del reinado de las chamarras: este es el elegante abrigo que es tendencia esta temporada

Una de las prendas de vestir más utilizadas durante el otoño es la chamarra, que se caracteriza por ser hecha para cubrir el torso, equivalente a una chaqueta o cazadera ligera; y que es perfecta para cubrirse en los días en los que baja la temperatura. A su vez, nos encontramos con todo tipo de chamarras, en colores, diseños, texturas y que dependerán de la estación del año en la que nos encontremos y el tipo que usemos. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas en moda, quedará en el olvido, ya que este es el elegante abrigo que será tendencia en esta temporada.

Las chamarras son, sin dudas, una de las prendas más utilizadas durante la época del otoño y del invierno, pero que si bien se pueden utilizar en todo el año, lo recomendable es cuando baja la temperatura y poder cubrir el torso del cuerpo. Existen múltiples estilos según su diseño, su uso, o su material.

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Cuál es la ventaja de las chamarras

En relación a las ventajas que tienen las chamarras, debemos decir que esta prenda que abarca protección térmica, resistencia a factores ambientales y la versatilidad de uso; sumado a que protege contra el clima, brinda comodidad y ajuste; por su durabilidad, entre otras. Pero, los expertos en moda aseguran que esta indumentaria quedará en el olvido, ya que hay un abrigo que será tendencia en esta temporada.

Fin de las chamarras: este es el elegante abrigo que será tendencia

Una de las prendas más utilizadas durante este otoño 2026 y que reemplaza a las clásicas chamarras es el poncho, y se trata de una alternativa a los abrigos, ya que se caracteriza por sus tejidos de punto, diseños envolventes y siluetas sofisticadas; se adapta fácilmente a cualquier estilo y temperatura; siendo la gran protagonista de los looks urbanos sin dejar de lado la comodidad.

Por otro lado, entre las características que hay que mencionar de los ponchos como prendas es que tienen una caída fluida, el movimiento de la tela y la posibilidad de llevarlos sobre blusas, camisas o suéteres la convierten en un recurso práctico para vestirse con elegancia durante los días de clima cambiante. Lo importante está en elegir el diseño adecuado y saberlo combinar con prendas que equilibren el volumen.