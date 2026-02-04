14 diseños de uñas en colores pastel para 14 de febrero; tendrás el manicure más bonito, fino y romántico en San Valentín

Hay algo inherentemente delicado, femenino y romántico en las tonalidades pastel . Además, se antojan muchísimo conforme nos acercamos a los meses cálidos de este 2026. Si quieres una propuesta original y bella para festejar el amor, aquí te mostramos algunos diseños de uñas en colores pastel para 14 de febrero. Tenemos inspiración tanto para uñas cortas como largas, y en diversas formas también.

14 ideas de uñas en colores pastel para 14 de febrero, cortas y largas

|Crédito: Instagram. @maisiejacksonbeauty

1. En tonos fusionados

Para qué decidirte por un solo tono si puedes llevar un manicure como éste, que mezcla rosa, azul y violeta en tonos pastel. El toque extra de San Valentín es el pequeño corazón blanco en cada una de las uñas.

2. Para andar en las nubes

La ventaja de estas tonalidades es que, sin añadir demasiado detalle, el manicure queda romántico y delicado. Tampoco es necesario llevar corazones siempre; por ejemplo, aquí se plasmaron nubes con arcoíris.

3. Uñas rosa pastel para el 14 de febrero

El rosa pastel es un tono muy usado en San Valentín , pero puedes darle un giro al usar un patrón o diseño distinto en cada uña. Incluso es posible tener brillo en una de ellas.

4. Con 'polka dots'

|Crédito: Instagram. @byelliedargan

Si prefieres algo abstracto pero con tonalidades que remiten a lo romántico, aquí tenemos un ejemplo perfecto en rosa y amarillo con puntos pequeñitos.

5. Mariposas en el estómago y en tu manicure

Puedes agregar un poco de textura y mantener el diseño discreto, siempre y cuando cada elemento sea pequeño. En este ejemplo se pintó cada uña de un tono pastel distinto.

6. Uñas stiletto en colores pastel para San Valentín

Incluso una forma de uña tan atrevida como la stiletto , que se caracteriza por su gran tamaño, se ve súper bien con tonos así de claritos. En este diseño hay algunas uñas con acabado brillante y otras con mate.

7. Con corazones resaltando

Aquí tenemos otro diseño que comienza con una base rosa pastel, pero integra corazones y puntitos en un tono mucho más vivo del mismo color.

8. Uñas mate en tonos pastel para 14 de febrero

|Crédito: Instagram. @nailsbygisella

Las uñas pastel también se ven muy bien con un acabado mate , y este manicure es la prueba. Es un diseño muy alegre por su patrón de corazones de colores.

9. Con dibujos de cerezos

El romanticismo y delicadeza de los cerezos se llevan increíble con San Valentín. Las tonalidades de estas flores suelen ser claras, por lo que un rosa o naranja pastel con trazos blancos es una gran combinación.

10. Uñas azul pastel para 14 de febrero

Para esta idea hay un solo color, aplicado de manera muy tenue en la parte de las punta hacia el centro de cada uña. Al ser un tono tan claro, no se ve sobrecargado con corazones brillantes y piedritas.

11. Minimalistas

|Crédito: Instagram. @ccarolajna_i_bruno

Esta es una de las formas más puras y minimalistas que podría haber del manicure en tonos pastel para 14 de febrero. Es una base completamente rosa con un pequeño corazón negro apenas trazado en una de las puntas.

12. Con dibujos de rosas

En contraste al anterior, aquí tenemos un diseño muy alegre con un fondo azul claro y pequeñas flores dibujadas en colores vivos.

13. Corazones en colores pastel

Una idea sencilla pero efectiva. Aunque los dibujos son de tamaño considerable y vienen en distintos colores, las tonalidades siguen siendo tenues y discretas.

14. En negativo

Nos encantó cómo en este diseño el corazón transparente parece estar "encapsulado" en una base rosa pastel.