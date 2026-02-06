14 diseños de uñas inspiradas en el signo Piscis, cortas y largas, para presumir tu signo zodiacal en la oficina

Ya casi estamos en la temporada de Piscis, el signo zodiacal que se deja llevar por su intuición, se caracteriza por su emotividad y empatía. Si naciste entre el 18 de febrero y el 20 de marzo y quieres presumir las características que el horóscopo te dio, aquí te mostramos algunos diseños de uñas inspirados en Piscis; incluimos ideas tanto para uñas cortas como largas, para que de aquí salga tu próximo manicure .

14 ideas de uñas inspiradas en el signo Piscis

1. Glitter y toques metálicos

Comenzamos nuestra lista con un diseño que parece encontrar inspiración en un paisaje celeste. En algunas uñas hay glitter, mientras en otras el símbolo de Piscis aparece delineado con un acabado metálico.

2. Azul con dorado

|Crédito: Instagram. @givethemgel

Este diseño nos gustó porque es etéreo pero al mismo tiempo discreto, por su uso equilibrado del tono turquesa y el brillo; además, resulta más fácil de llevar por ser en uñas cortas.

3. Uñas stiletto inspiradas en Piscis

Aquí la idea es mucho más clara porque la palabra "Piscis" incluso viene plasmada. En otra de las uñas hay un par de peces siguiendo direcciones contrarias, trazados en dorado.

4. En verde

|Crédito: Instagram. @illustrated_nails

Cuando se trata de manicure inspirado en los signos zodiacales, el azul es uno de los colores más comunes. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de lo bien que luce el concepto en una base de color verde.

5. Diseño ecléctico

|Crédito: Instagram. @nailsby.amy.ito

En este diseño con forma almendra hay varias tendencias presentes: en algunas uñas está el acabado "lechoso", en otras más bien hay un toque "nublado" y en una podemos notar el efecto "aura".

6. Cielo nocturno

Literalmente, estas uñas mate imitan un bellísimo cielo nocturno con la constelación de Piscis como protagonista. El resultado es de ensueño.

7. Gris y nude

Hay algo de lujo silencioso en este modelo con algunas uñas de base nude y otras en gris muy tenue; los símbolos de Piscis están dibujados en dorado.

8. Uñas de Piscis con toque marino

Los tonos del Caribe mexicano parecen manifestarse en este manicure turquesa, con un poquito de brillo esparcido y símbolos en blanco.

9. Con puntas azules

|Crédito: Instagram. @cestchicnails

Este diseño tiene una tonalidad de azul bastante llamativa, pero se encuentra presente solo en las puntas; es casi como unas uñas francesas , pero abarcando más espacio de lo normal.

10. Uñas de Piscis con efecto ojo de gato

El efecto ojo de gato se lleva súper bien con el manicure inspirado en signos zodiacales, y esta tonalidad en particular luce hermosa con plateado.

11. Manicure bicolor

Así como los dos peces van en diferentes direcciones en el signo zodiacal, este diseño plasma perfectamente el concepto con colores blanco y negro.

12. En tonos pastel

Para un toque extra romántico, aquí tenemos los símbolos de Piscis plasmados en un fondo que mezcla tonalidades pastel.

13. Uñas dark de Piscis

|Crédito: Instagram. @micki.nailss

En esta idea, la base es mucho más oscura y solemne, pero la tonalidad nos fascinó por su intensidad. Además, contrasta muy bien con el dorado.

14. Uñas etéreas

Si quieres algo más etéreo, aquí tienes un perfecto ejemplo con una base transparente y puntas con brillo; en dorado están los símbolos trazados en dorado y la constelación de Piscis.