3 centros de mesa otoñales para renovar la decoración de tu hogar

Durante el otoño, los centros de mesa son ideales para renovar el comedor y hacerlo más acogedor con colores cálidos. Colocar un arreglo con elementos naturales ayuda a transformar por completo este espacio familiar de reunión sin necesidad de realizar grandes cambios.

Las calabazas son protagonistas de la temporada. Puedes combinarlas con follaje verde, piezas de madera, jarrones de cerámica o velas para lograr un diseño armónico. Estas tres ideas te inspirarán a adaptar la decoración con materiales que ya tienes.

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¿Cómo hacer centros de mesa otoñales para decorar el hogar?

A continuación, repasaremos tres ideas sencillas de centro de mesa que puedes hacer para decorar tu casa:

Arreglo floral neutro y elegante

Se arma sobre una base textil de lino, algodón o yute. Encima se extiende una guirnalda de follaje verde (como eucalipto u hojas de olivo) combinada con calabazas de varios tamaños en tonos suaves como blanco, beige y verde salvia. Se complementa con portavelas de cristal o candelabros dorados que aportan un toque refinado e iluminan sutilmente el comedor.

Centro de mesa rústico y cálido

Utiliza una bandeja alargada de madera como estructura principal. En su interior acomoda calabazas medianas y pequeñas en colores vibrantes como naranja y ocre, intercaladas con piñas secas de pino, nueces con cáscara y hojas en matices rojizos y dorados. El toque final lo dan portavelas de vidrio distribuidos entre los elementos para crear una atmósfera clásica y hogareña.

Minimalismo botánico contemporáneo

Reúne un conjunto de tres o cuatro jarrones de cerámica de distintas alturas en paletas crema, terracota y café. Los recipientes se visten con ramas secas, tallos decorativos, eucalipto preservado o brotes de algodón para dar volumen y textura. Alrededor de la base se dispersan mini calabazas y pequeños portavelas de cristal para lograr una composición moderna y duradera.

¿Cómo cuidar la limpieza de tu hogar en otoño?

Mantener la casa limpia durante el otoño requiere controlar la entrada de humedad, polvo y hojas secas. Es clave colocar un limpiapiés en el recibidor y quitarse el calzado al ingresar para evitar rastros de tierra. Además, conviene ventilar a diario los ambientes para renovar el aire, aspirar alfombras y textiles con frecuencia para eliminar alérgenos, y limpiar los filtros de la calefacción antes de encenderla. Así mantendrás un hogar fresco, saludable y completamente acogedor durante toda la temporada.