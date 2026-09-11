Haz las mejores piñatas para las fiestas patrias; checa estos diseños

El 15 y 16 de septiembre de 2026 están a la vuelta de la esquina y por eso en México ya se preparan los últimos detalles para las fiestas patrias. Aunque algunos tengan más asociadas a las piñatas en casos como cumpleaños o las celebraciones de las fiestas decembrinas, otros han llevado esta tradición y tiempo de diversión a los festejos de la conmemoración de la Independencia de México. Por eso, he aquí 3 propuestas para que hagas en tu casa o con tus amigos.

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¿Cómo hacer piñatas para las fiestas patrias?

Aunque en muchas ocasiones es más rápido comprarlas, la intención es que desde la preparación puedas divertirte con tu familia, compañeros de trabajo o amigos. El punto es que armes desde cero aquel objeto que terminará golpeado, por ello he aquí unas propuestas que puedes elegir y hacer a tu forma.

Piñatas en forma de chile

Para esta primera opción de piñatas del 15-16 de septiembre, requerirás de papel crepé rojo, recortando en flecos para formar el cuerpo del chile. En la parte de arriba agregarás sus respectivos flecos verdes, simulando la forma del tallo o la hoja y el siguiente paso será hacer el sombrero pegando tiras de papel amarillo… también en flecos. El sombrero se verá mejor si agregas papel metálico o fomi dorado. Mientras que para darle vida al chile, puedes agregarle unos ojos con cartulina. Y tal como mascota de Mundial, agrega un bigote para darle vida a este alimento mexicano por excelencia.

Piñatas en forma de campana

De manera más tradicional, se te anima para lograr una piñata en forma de campana, haciendo una alusión directa al Grito de Dolores. Allí se propone adornar con los colores de la bandera, lográndolo gracias un agregado de papel crepé dorado, para darle más brillo. Aquí requerirás una base de cartón en forma de campana, donde agregarás de manera sencilla las tiras largas o medianas en forma de colores.

Piñatas en forma de taco

En esta opción para hacer tus piñatas el próximo grito de independencia, se te anima a empezar creando una base semicircular. Esto para que utilices tiras de papel amarillo, recortadas con fleco para simular la tortilla. Mientras que con crepé de otros colores puedes agregar los ingredientes como sobresaliendo de la parte de arriba. Además, para darle más vida (igual que con el bigote)... podría agregar una carita al gusto del creador de esta piñata al estilo mexicano.