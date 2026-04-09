3 consejos para lograr el efecto cloud skin en piel mixta o grasa
Descubre cómo conseguir el efecto cloud skin, descrito como la tendencia ideal para pieles mixtas o grasas por su acabado suave, mate y difuminado
El Cloud Skin es una tendencia ideal para pieles mixtas o grasas, ya que su acabado busca un efecto suave, difuminado y mate, que de la apariencia de una tez de "nube", sin perder el brillo interno natural y sin caer en la cara brillante por grasa o sudor.
Estas combinaciones se pueden obtener en diferentes tipos de piel, y el resultado es una vibra sofisticada y etérea, en luhar de un glow extremo. Hoy te decimos cómo conseguirlo y los mejores consejos que debes poner en práctica.
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3 consejos para una cloud skin en piel mixta o grasa
Esta tendencia ayudará a tu piel mixta o grasa porque controlará los brillos indeseados sin que la vitalidad de tu rostro se pierda. Los tres pasos más sencillos para lograr el efecto cloud skin son:
- Mezclar antes de aplicar
Se conoce como la clave del maquillaje, ya que suplanta a las capas pesadas. Solo necesitas combinar tu base, que preferentemente debe ser de cobertura ligera o media) con un primer hidratante o una gota de aceite facial ligero.
Estos dos productos al mezclarse podrán fundirse mejor con la piel y le darán un aspecto traslúcido y flexible, además de que evitarán el acartonamiento en las zonas con más grasa.
- Blurring estratégico con polvos volátiles
Es diferente a otras técnicas que saturan de polvo, ya que el cloud skin usa este mismo producto solo para difuminar y no para sellar por completo el maquillaje.
El look se consigue con una brocha pequeña y esponjosa y con polvos traslúcidos que se aplican en la zona T, que son la frente, la nariz, el mentón y las ojeras.
El truco es dejar que las mejillas con la humedad natural de la base capturen la luz de forma orgánica, para así dar el efecto de piel de terciopelo.
- Texturas en crema sobre el polvo
Para mantener el efecto suave y difuso es mejor optar por rubores y bronceadores en crema que se aplican a toques suaves para que se integren bien con la piel. Al final, se puede usar una bruma o un spray fijador para refrescar el efecto durante el día.