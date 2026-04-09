3 consejos para lograr el efecto cloud skin en piel mixta o grasa

El Cloud Skin es una tendencia ideal para pieles mixtas o grasas, ya que su acabado busca un efecto suave, difuminado y mate, que de la apariencia de una tez de "nube", sin perder el brillo interno natural y sin caer en la cara brillante por grasa o sudor.

Estas combinaciones se pueden obtener en diferentes tipos de piel, y el resultado es una vibra sofisticada y etérea, en luhar de un glow extremo. Hoy te decimos cómo conseguirlo y los mejores consejos que debes poner en práctica.

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3 consejos para una cloud skin en piel mixta o grasa

Esta tendencia ayudará a tu piel mixta o grasa porque controlará los brillos indeseados sin que la vitalidad de tu rostro se pierda. Los tres pasos más sencillos para lograr el efecto cloud skin son:

Mezclar antes de aplicar

Se conoce como la clave del maquillaje, ya que suplanta a las capas pesadas. Solo necesitas combinar tu base, que preferentemente debe ser de cobertura ligera o media) con un primer hidratante o una gota de aceite facial ligero.

Mezclar la base con un hidratante ayuda a conseguir el efecto cloud skin|Pinterest

Estos dos productos al mezclarse podrán fundirse mejor con la piel y le darán un aspecto traslúcido y flexible, además de que evitarán el acartonamiento en las zonas con más grasa.

Blurring estratégico con polvos volátiles

Es diferente a otras técnicas que saturan de polvo, ya que el cloud skin usa este mismo producto solo para difuminar y no para sellar por completo el maquillaje.

El efecto cloud skin hace que la piel luzca arreglada y natural|Pinterest

El look se consigue con una brocha pequeña y esponjosa y con polvos traslúcidos que se aplican en la zona T, que son la frente, la nariz, el mentón y las ojeras.

El truco es dejar que las mejillas con la humedad natural de la base capturen la luz de forma orgánica, para así dar el efecto de piel de terciopelo.

Texturas en crema sobre el polvo

El cloud skin se consigue mejor utilizando productos en crema|Pinterest

Para mantener el efecto suave y difuso es mejor optar por rubores y bronceadores en crema que se aplican a toques suaves para que se integren bien con la piel. Al final, se puede usar una bruma o un spray fijador para refrescar el efecto durante el día.

