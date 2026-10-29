3 cuentos bonitos para explicar la historia de los Reyes Magos a los niños de la casa

Una de las fechas más esperadas por los niños, sin dudas, es la llegada de la Navidad, y es que aguardan con ansias el armado del árbol en familia, el pedido de regalos a Santa Claus, la víspera de Navidad, la apertura de los regalos y demás. Y si hay una tradición que no pasa de moda es la de los Reyes Magos, la cual se ha transmitido de generación en generación y por eso, te vamos a compartir tres cuentos para explicar esta historia y hacerlo con los niños.

Durante la Navidad, los niños son los que se vuelven más ansiosos para esta fecha, teniendo en cuenta que es cuando le pedirán sus deseos a Santa Claus y esperarán con ansias su llegada. Pero, si hay una historia que se h transmitido por generaciones es la de los Reyes Magos, y es que engloba algo muy valioso para la infancia.

Ivonne Montero confiesa quién fue su primer amor y Natalia aún sigue sin creerlo en La Granja VIP (VIDEO)

Qué representan los Reyes Magos

Por otro lado, los Reyes Magos son importantes durante la Navidad y para los niños, representan la ilusión, la generosidad, la magia, y la esperanza; siendo una de las tradiciones más queridas de la época navideña; y que es muy esperado por ellos. Pero, seguramente se pregunten de dónde proviene esta historia, por lo que hay tres cuentos que podrás contarle.

3 cuentos para explicar la historia de los Reyes Magos

Cuando los Reyes vieron la estrella: tres Reyes que observaban el cielo vieron una estrella diferente a todos los demás, no se movía deprisa ni hacía ruido, pero brillaba. Sin saber dónde los llevaría, decidieron preparar sus camellos y seguirla, y así comenzó la historia.