Cada cuánto tiempo te debes reaplicar el protector solar encima del maquillaje en otoño

Durante el otoño, lo recomendable es reaplicar el protector solar cada 2 horas cuando estás al aire libre, incluso si llevas maquillaje. La frecuencia debe ser mayor después de sudar, nadar o secarte la cara con una toalla.

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La dificultad está en renovar la protección sin desplazar el maquillaje, es decir, la base, el corrector o el rubor. Pero existen alternativas para retocar el rostro sin tener que empezar de cero.

La radiación ultravioleta sigue presente durante esta estación y puede afectar la piel incluso en días nublados. Por eso, reducir la rutina de protección cuando termina el verano es un error: la exposición acumulada contribuye al envejecimiento prematuro y puede favorecer la aparición de manchas.

¿Cómo reaplicar el protector solar sobre el maquillaje sin arruinarlo?

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda utilizar un protector de amplio espectro con FPS 30 o superior y renovarlo aproximadamente cada 2 horas al permanecer al aire libre. Para mantener el maquillaje, puedes elegir entre varias opciones:



Protector solar en bruma: puede facilitar los retoques, siempre que el producto esté diseñado para el rostro y se aplique siguiendo las instrucciones del fabricante. Evita inhalarlo y no confíes en una pulverización ligera si no permite alcanzar la cantidad indicada.

puede facilitar los retoques, siempre que el producto esté diseñado para el rostro y se aplique siguiendo las instrucciones del fabricante. Evita inhalarlo y no confíes en una pulverización ligera si no permite alcanzar la cantidad indicada. Protector solar en polvo: ayuda a reducir los brillos y puede ser práctico para retoques, pero no conviene asumir que una pasada rápida proporciona por sí sola la protección indicada en el envase.

ayuda a reducir los brillos y puede ser práctico para retoques, pero no conviene asumir que una pasada rápida proporciona por sí sola la protección indicada en el envase. Protector solar fluido o en crema: ofrece una alternativa para renovar la protección con mayor control. Aplícalo mediante pequeños toques con una esponja limpia, sin arrastrar el maquillaje, y deja que se asiente antes de retocar el color.

¿Qué protector solar conviene usar en otoño si llevas maquillaje?

Elige uno de amplio espectro, con FPS 30 como mínimo, y busca una textura compatible con tu tipo de piel y tu base. Para protegerte mejor durante esta estación, debes seguir estas pautas:



Aplica el protector antes del maquillaje: utiliza la cantidad indicada en el envase y deja que se asiente antes de continuar.

utiliza la cantidad indicada en el envase y deja que se asiente antes de continuar. Renueva la protección cada dos horas al estar al aire libre: no esperes a notar calor o enrojecimiento.

no esperes a notar calor o enrojecimiento. Complementa con otras medidas: usa gafas de sol, sombrero y busca la sombra cuando sea posible.

La AAD y la Fundación de Cáncer de Piel respaldan la reaplicación periódica y el uso de protección de amplio espectro. Si bien las brumas y los polvos pueden resultar cómodos sobre el maquillaje, no todos garantizan la misma cobertura en las condiciones reales de uso.