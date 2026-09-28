De querer abandonar La Granja VIP a convertirse en Peón de Oro: el giro de Kunno en una semana

Kunno vivió una semana que cambió su ánimo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El pasado domingo 20 de septiembre, el público lo eligió como peón por segunda ocasión consecutiva. La noticia lo golpeó al punto de considerar abandonar el programa. Siete días después, su trabajo recibió un reconocimiento que también modificó su futuro inmediato en la competencia.

El influencer había llegado al granero el 13 de septiembre por decisión del público. Como peón, tuvo que dejar las comodidades de la casa, dormir sobre pacas de paja, bañarse al aire libre y asumir labores como recolectar huevos y atender a los animales. Cuando supo que repetiría el papel una semana más, interpretó la votación de una manera muy distinta a la que vería después.

¿Por qué Kunno quiso abandonar La Granja VIP?

Tras ser nombrado peón por segunda vez, Kunno se refugió en la bodega y expresó su preocupación por la imagen que el público tenía de él: “La gente me odia”, dijo. También recordó que había prometido irse si le tocaba repetir las tareas del granero. En ese momento aseguró que prefería salir y trabajar fuera del reality, aunque finalmente permaneció en la competencia.

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Manelyk González y Azalia Ojeda hablaron con él y le pidieron que pensara bien su decisión. Kunno explicó que su mayor inquietud no era únicamente el cansancio físico: le preocupaba que la votación significara que la gente no quería verlo dentro de La Granja VIP.

Kunno cambió de actitud durante su segunda semana como peón

Kunno le contó a Ivonne Montero que, a su juicio, había hecho bien el trabajo durante su primera semana y aun así el público volvió a elegirlo. En la misma conversación planteó que debían concentrarse en lo positivo y cumplir con las tareas si les tocaba continuar.

Los días siguientes también dejaron ver el desgaste. El creador de contenido habló del cansancio que sentía y, mientras se bañaba al aire libre, reflexionó sobre algo que antes daba por hecho: tener agua caliente. Antes de la gala del 27 de septiembre, aseguró que estaba orgulloso de lo aprendido y que aceptaría una tercera semana como peón si esa volvía a ser la decisión del público.

¿Quién eligió a Kunno como Peón de Oro?

Durante la gala del domingo 27 de septiembre, Mario “Mono” Osuna tuvo que señalar al peón con mejor desempeño de la semana. El Capataz eligió a Kunno como Peón de Oro. Adal Ramones reconoció el trabajo del influencer y lo invitó a sentirse orgulloso de lo que había logrado en el granero.

La elección cerró una semana que había comenzado con Kunno pensando en irse. El nombramiento también tuvo un beneficio concreto: ni sus compañeros ni el público pudieron elegirlo como peón durante la siguiente semana.

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La decisión que tomó Kunno tras recibir el reconocimiento

Ser Peón de Oro le dio a Kunno una responsabilidad inmediata. Debía elegir al peón con peor desempeño y señaló a Ivonne Montero por haber dejado abiertas puertas por las que salieron animales. La actriz rompió en llanto al enterarse de que pasaría una tercera semana consecutiva en el granero.

Así, Kunno pasó de querer abandonar La Granja VIP a recibir el reconocimiento del Capataz en apenas siete días. Su premio le permitirá descansar de las labores de peón, al menos, por una semana entera.