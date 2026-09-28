Uno de ellos busca repetir: quiénes son los cuatro finalistas de la Prueba del Capataz en La Granja VIP

Ya tenemos a los cuatro finalistas que lucharán por la capatacia durante la gala de esta noche. Durante la jornada de este lunes 28 de septiembre, se llevaron a cabo los juegos preliminares para conocer a los cuatro Granjeros que buscarán ser el líder de la cuarta semana dentro de La Granja VIP y uno de ellos podría repetir el rol.

Rafael Mercadante fue el primero en clasificar a la final gracias a haber recibido "el más Gallito" de la semana, por lo que no debió disputar los juegos preliminares. El juego de las mujeres tuvo como ganadoras a Natalia Alcocer y Daniela Alexis “La Bebeshita”. Mientras que Mario “Mono” Osuna fue quien se quedó con el juego de los hombres.

Los cuatro finalistas para la Prueba del Capataz de La Granja VIP

Tras la jornada de juegos preliminares terminada, así quedó la final por la Prueba del Capataz:



Rafael Mercadante

Mono Osuna

Natalia Alcocer

Bebeshita

Mono Osuna tras clasificar a la final por la capatacia|La Granja VIP

Uno de ellos será la máxima autoridad dentro de la granja, quien será responsable de delegar las tareas del recinto a sus demás compañeros a lo largo de la cuarta semana. Su trabajo será esencial, ya que luego será evaluado por el Tío Pepe al finalizar la semana. Cabe destacar que Mono Osuna viene de ser el Capataz de la tercera semana, por lo que podría repetir.

Los beneficios que tiene ser Capataz en La Granja VIP

La ventaja más destacada que tendrá el ganador de la Prueba del Capataz será la inmunidad. Resulta que el vencedor de la prueba final no podrá ser nominado y se asegurará estar presente una semana más dentro del reality. Además, tendrá acceso a una habitación privada donde podrá escoger a un compañero para compartirla.

Entre otras responsabilidades que tendrá el Capataz, será escoger a un Granjero y a un peón para disputar El Duelo que se llevará a cabo el martes, una prueba que enviará a uno de los elegidos directo a la tabla de nominación.

¿A qué hora es la Prueba del Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP?

La Prueba del Capataz se llevará a cabo este lunes 28 de septiembre durante el programa que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Antes, a las 19:55 horas, habrá un pre show para seguir la previa de la gala.

La transmisión podrá verse gratis por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Allí se conocerá si Mono Osuna consigue repetir como Capataz o si Rafael Mercadante, Natalia Alcocer o La Bebeshita toman el mando de la granja.