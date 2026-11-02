Qué hacer con las cajas de cartón vacías: 5 manualidades para crear juguetes para tus niños
No tires las cajas de cartón, ya que gracias al método DIY les podrás dar un nuevo uso.
Las cajas de cartón son muy utilizadas en los hogares y es que cumplen una función clave que es la de almacenar todo tipo de elementos y porque sirven para la organización del hogar, pero hay veces que nos excedemos y se acumulan más de la cuenta. En lugar de tiras estas cajas, lo que aconsejan los expertos y darles un nuevo uso gracias a la técnica DIY y que en este caso, hay cinco manualidades que podrás hacer con tus hijos y que servirá para estimular la creatividad.
Una de las mejores maneras de estimular la creatividad en las personas, pero también en los niños y es que esto permite la reutilización de elementos que creíamos en desuso para convertirlo en grandes ideas para decorar el hogar, como lo es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y las cajas de cartón son una buena opción para hacerlo, ya que pueden adoptar diversas formas y no se necesita de muchos materiales para hacer grandes ideas.
Noticias Durango del 2 de noviembre 2026
Por otro lado, es fundamental poder fomentar la creatividad en los niños a través de manualidades y entre ellos, mencionamos la técnica DIY, la cual permite reciclar aquellos objetos que creíamos en desuso y como todos tenemos cajas de cartón que ya no usamos o acumulamos, las podemos convertir en juguetes para que se mantengan entretenidos.
5 ideas para hacer juguetes con cajas de cartón
- Televisión: es un gran juguete para que se convierta en una estrella televisiva y los niños podrán ser los grandes protagonistas de sus historias. Necesitas de cartón, tijeras, pegamento, rotulador negro y pajitas para las antenas
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TV de cartón. Atrévete a realizarla para tus niños.♬ Baby Face - Official Sound Studio
- Cohete espacial: es otra forma de reutilizar el cartón donde podrán imaginar que viajan al espacio y para eso, reutiliza cajas de varios tamaños, tijera o cúter, pegamento, papel periódico, pintura y brochas
- Avión: podrá sobrevolar ciudades, campos, montañas y océanos; y para eso, necesitas de cajas de cartón, cinta americana, rotulador negro y cúter
- Barco pirata: es otra opción para reciclar las cajas de cartón y requieres de una plancha, cinta adhesiva, platos desechables, una cuerda y un palo; tela o cartulina a rayas
- Furgoneta camper: para este juguete necesitas de 3 cajas de gran tamaño, cúter, cinta adhesiva, pintura plateada y negra, brocho o rollo