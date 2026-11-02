Qué hacer con las cajas de cartón vacías: 5 manualidades para crear juguetes para tus niños

Las cajas de cartón son muy utilizadas en los hogares y es que cumplen una función clave que es la de almacenar todo tipo de elementos y porque sirven para la organización del hogar, pero hay veces que nos excedemos y se acumulan más de la cuenta. En lugar de tiras estas cajas, lo que aconsejan los expertos y darles un nuevo uso gracias a la técnica DIY y que en este caso, hay cinco manualidades que podrás hacer con tus hijos y que servirá para estimular la creatividad.

Una de las mejores maneras de estimular la creatividad en las personas, pero también en los niños y es que esto permite la reutilización de elementos que creíamos en desuso para convertirlo en grandes ideas para decorar el hogar, como lo es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y las cajas de cartón son una buena opción para hacerlo, ya que pueden adoptar diversas formas y no se necesita de muchos materiales para hacer grandes ideas.

Noticias Durango del 2 de noviembre 2026

Por otro lado, es fundamental poder fomentar la creatividad en los niños a través de manualidades y entre ellos, mencionamos la técnica DIY, la cual permite reciclar aquellos objetos que creíamos en desuso y como todos tenemos cajas de cartón que ya no usamos o acumulamos, las podemos convertir en juguetes para que se mantengan entretenidos.

5 ideas para hacer juguetes con cajas de cartón

Televisión: es un gran juguete para que se convierta en una estrella televisiva y los niños podrán ser los grandes protagonistas de sus historias. Necesitas de cartón, tijeras, pegamento, rotulador negro y pajitas para las antenas

Cohete espacial: es otra forma de reutilizar el cartón donde podrán imaginar que viajan al espacio y para eso, reutiliza cajas de varios tamaños, tijera o cúter, pegamento, papel periódico, pintura y brochas

Avión: podrá sobrevolar ciudades, campos, montañas y océanos; y para eso, necesitas de cajas de cartón, cinta americana, rotulador negro y cúter

Barco pirata: es otra opción para reciclar las cajas de cartón y requieres de una plancha, cinta adhesiva, platos desechables, una cuerda y un palo; tela o cartulina a rayas