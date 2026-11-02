¿Por qué sientes que “se te sube el muerto”? Los expertos lo explican

En los días pasados estuvieron en boga los temas de terror o misterio por las distintas celebraciones como Halloween y Día de Muertos. Y aunque no se trata de un tema parecido, muchos indican que la sensación de que “se te sube el muerto” es como vivir una experiencia paranormal. Por ello, es bueno recordar qué significa lo que los expertos definen como la parálisis del sueño.

Conductores de Al Extremo conmueven al recordar a sus seres queridos en Día de Muertos

¿Qué sientes cuando “se te sube el muerto”?

Muchas personas trataban de explicar estas intensas sensaciones con algunos puntos paranormales, pero la ciencia médica lo ha establecido como la parálisis del sueño. Este fenómeno hace que las personas a mitad de la noche experimenten dificultad para respirar por una opresión sobre el pecho. Algunos incluso alucinan y ven sombras que se acercan o se mueven. Mientras que una tercera experiencia es es la sensación de vértigo, donde se siente que todo gira alrededor de la cama.

Milton René Morán Morales indica que cuando “se te sube el muerto”, realmente vives un despertar incompleto que pone en alerta tus sentidos. Sin embargo, la función motora del cuerpo básicamente está inactiva. Por ello, algunos incluso aseguran que tratan de hablar o gritar, pero les es imposible.

En algunos casos, el denominado sueño MOR, genera hiperactividad a nivel eléctrico en la actividad cerebral. Por eso, es normal que algunas personas tengan pesadillas, las cuales se recuerdan perfectamente para así generar taquicardias, angustia, ansiedad y despertares abruptos dignos de película de terror.

¿Por qué “se te sube el muerto”?

Según diferentes estudios y expertos en el tema, indican que las personas con depresión, apnea obstructiva del sueño, trastornos neurológicos como la somnolencia extrema, ansiedad o estrés postraumático son más propensas a sufrir este fenómeno. Aunque, existen otras causas como:

Predisposición genética

Consumo de ciertos medicamentos

Consumo de alcohol o drogas

Dormir poco o contar con horario irregular de sueño

Cambios de zona horaria

Dormir boca arriba

Estrés

Cansancio excesivo

¿Hay manera de evitar el fenómeno cuando “se te sube el muerto”?

Los expertos, como Milton Morán (Médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM) indican que para prevenir esta sensación de que “se te sube el muerto”... se deben priorizar buenos hábitos del sueño. Y este es un listado de dichas dinámicas.