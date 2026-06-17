El potus es una de las plantas de interior más resistentes y decorativas, por lo que es considerada en los hogares. Asimismo, es una de las especies más fáciles de cuidar, pero aun así puede que las hojas se pongan amarillas. Así puedes saber si realmente es malo. Qué hacer cuando una monstera comienza a tener manchas cafés en las hojas.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, el que un potus tenga las hojas amarillas no es muy común y es que hay un serio problema, el cual se debe atender lo antes posible para evitar que todas las hojas comiencen a secarse y tengas que desprenderte de la planta. Estas son las 2 especies de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Por qué las hojas del potus se ponen amarillas: así puedes saber si realmente es malo|Pinterest

Causas de que las hojas del potus se pongan amarillas

1. Luz natural excesiva: El potus es una planta tropical que crece bajo la sombra de diferentes árboles, por lo que requiere de luz indirecta. Es por ello que debes evitar colocarla en zonas donde el sol le pegue, ya que ello ocasionará que las hojas se quemen.

2. Plagas: Las hojas amarillas pueden ser ocasionadas por plagas. El potus se ve afectado por la araña roja o la mosca blanca. Para combatirlas, puedes usar jabón insecticida o productos a base de aceite de neem, que es de origen

vegetal natural extraído de los frutos y semillas del árbol de esta especie.

3. Exceso de riego: El riego excesivo puede ocasionar hojas amarillas o negras, así como la pudrición de raíces. Cabe mencionar que es una planta sana; las raíces son blancas o color crema, firmes y flexibles.

4. Hojas viejas: El potus, al igual que muchas plantas, también sufre la caída natural de sus hojas más viejas, las cuales se vuelven amarillas para finalmente caerse. Para que broten nuevas, puedes cortar los tallos a pocos centímetros del suelo.