5 ideas de manualidades con arcilla que puedes hacer de Derpy Tiger de las KPop Demon Hunters

Hay una gran variedad de ideas de manualidades de arcilla que podemos hacer, en especial cuando usamos el material que se seca con el aire, ya que en poco tiempo podrás disfrutar de él. Si eres fan de las KPop Demon Hunters, te dejamos 5 opciones que puedes hacer de Derpy Tiger, el felino tierno que aparece en la cinta animada.

5 manualidades con arcillas de Derpy Tiger de las KPop Demon Hunters

Derpy Tiger: Decorar tu funda de celular

Con la arcilla moldea la forma de Derpy Tiger, pero procura que parezca que está sostenido a tu celular. Conforme hagas la forma colocala sobre tu funda para ver que embone correctamente. Deja seca y pinta tu figura con pintura acrílica, para que no se te pierda, puedes pegarlo en tu funda.

Derpy Tiger: Llavero

Hay dos opciones que puedes hacer con la idea de manualidad de arcilla, ya sea que hagas el rostro del personaje en plano, solamente haciendo su silueta y agregando las facciones con pintura, o puedes hacerlo en 3D agregando varios detalles con la arcilla para mejorar el aspecto de Derpy Tiger de las KPop Demon Hunters.

Derpy Tiger: Figura decorativa para pared

Otras de las ideas de manualidades de arcilla que puedes hacer, es crear una decoración para tu pared o puerta de tu habitación. Solamente crea un marco, ya que servirá de base para ir añadiendo el rostro del felino de las KPop Demon Hunters. Puedes hacer su rostro completo, sus patas delanteras y añadir al ave que siempre lo acompaña.

Derpy Tiger: Un pequeño regalo

Si tienes amigas que igualmente son fans de la cinta, puedes hacer el pequeño felino en arcilla, ya sea que lo hagas en un pose de acostado o sentado, una gran alternativa para que tus personas favoritas, puedan llevarlo a todos lados. Para que tenga un mejor aspecto, no dudes en darle una capa de barniz para que brille más.

Derpy Tiger: Para decorar tu lápiz o pluma

Por último, puedes crear pequeñas figuras para colocarlo en tus plumas o lápices, puedes hacerle en la base un pequeño orificio en el que vas a incrustar tu material, una gran opción para que dejes de perderlo y tenga un mejor aspecto en donde lo uses.