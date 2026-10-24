Si quieres darle un toque divertido y original a tus artículos personales, como tu celular o tableta, los stickers inspirados en tus personajes favoritos son una gran opción. Si eres fan de Kpop Demon Hunters, especialmente de los Saja Boys, a continuación te compartimos 4 ideas de estampas fanmade que todo verdadero fan de la película querrá tener y, seguramente, amará. Así que echa un vistazo.

También te puede interesar: 4 ideas de stickers de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon

4 ideas de stickers fanmade de Saja Boys para decorar el celular o tableta de un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Decorar tus artículos personales con stickers fanmade es la mejor opción para personalizar tus artículos personales, pues se trata de diseños hechos por personas que también aman los mismos personajes que tú, dando como resultados calcomanías verdaderamente tiernas y adorables. A continuación, te compartimos 4 ideas de estampas de los Saja Boys, creadas por fans, para que le des ese toque especial a tus dispositivos móviles.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

Así puedes descargar e imprimir los stickers fanmade de los Saja Boys

Elige la plantilla que más te guste, da click en ella para descargarla en tu dispositivo móvil o simplemente toma captura de pantalla. Coloca las imágenes en un archivo digital y ajústalas al tamaño de tu preferencia. Por ejemplo, si las vas a usar para decorar tu celular, te recomendamos que sean stickers pequeños o uno mediano. Si piensas darle tu toque personal a la funda de tu tableta o laptop, las estampas pueden ser más grandes.

Una vez que hayas ajustado las imágenes al tamaño de tu elección, imprímelas en papel adhesivo; ya sea que compres las hojas especiales para tu impresora o acudas a una papelería especializada y listo. Recorta cada sticker y pégalo en donde más desees. Como recomendación extra, asegúrate de limpiar la superficie y distribuir bien las estampas antes de retirar el papel protector. De tal modo, tendrás una mejor visión de tu diseño y evitarás que luzca amontonado. La clave está en dejar volar tu imaginación.