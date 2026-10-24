La Granja VIP 2 en vivo: viernes de traición GRATIS hoy 23 de octubre, quiénes son los nominados, minuto a minuto de la transmisión online y como votar en directo

Hoy, 23 de octubre en La Granja VIP, los Granjeros serán testigos de La Traición, en el que Fernando Lozada deberá escoger a qué Granjeros de la Tabla de Nominados podrá salvar, pero en su lugar deberá meter a alguien a la lista final de nominados. Para que no te pierdas todo lo que pasa, te compartimos la transmisión online del minuto a minuto.

Te puede interesar: No te pierdas La Granja VIP Segunda Temporada AQUÍ

¿Quiénes se mantienen en la Tabla de Nominados?

Dentro de los Granjeros nominados, se encuentran Rafael Mercadante, Manelyk, Mario "Mono" Osuna y Azalia Ojeda, quienes deben darle sus mejores promesas a Fernando. Quien lo logre convencer lo sacará de la lista final de nominados.

Recordemos que dicho poder, lo obtuvo Fernando Lozada la noche anterior al ganar el Juego de Salvación, logrando salvarse de la eliminación y obtener el gran beneficio en La Granja VIP que deberá usar hoy 23 de octubre.