Los útiles personalizados con Rumi, Mira y Zoey llevan el universo de HUNTRIX al salón de clases sin comprar accesorios oficiales. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters para la escuela. Asimismo, puedes elegir estas 4 opciones para transformar una camiseta blanca con diseños de la película de Netflix.

Los personajes del filme destacan por sus atuendos, peinados y colores, que sirven como referencia para crear diseños originales. Con fieltro, cartón, tela reciclada y algunos adornos, es posible transformar un accesorio sencillo en una pieza personalizada, como lo son estas 6 ideas para decorar carpetas escolares con los personajes de KPop Demon Hunters.

4 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters para la escuela|IA

Las 4 ideas de estuches de KPop Demon Hunters

1. Estuche de fieltro: El fieltro crea un estuche ligero sin necesidad de utilizar una máquina de coser. Para hacerlo, necesitas dos rectángulos de tela de aproximadamente 23 por 15 centímetros, pegamento para textiles, tijeras, una regla y piezas pequeñas de fieltro en distintos colores. Puedes adaptar las medidas al tamaño de los lápices, bolígrafos y marcadores que quieras guardar.

2. Estuche reciclado: Una caja pequeña de cartón rígido puede convertirse en un organizador para lápices de colores, gomas y sacapuntas. Primero, mide los útiles que guardarás y corta el cartón para formar una base rectangular con paredes laterales. Une las piezas con cinta resistente y cubre el exterior con papel morado, rosa, azul o negro.

3. Estuche de tela: Si tienes una bolsa de tela que ya no utilizas, puedes adaptarla para guardar los materiales escolares. Recorta una pieza rectangular, dobla la tela por la mitad y une los laterales con puntadas resistentes. Añade un cierre del largo adecuado y coloca parches o figuras de fieltro en el exterior.

4. Estuche transparente: Esta opción requiere menos materiales: utiliza una funda transparente que ya tengas, calcomanías de estrellas y corazones, letras adhesivas y pequeños recortes plastificados. Coloca los adornos por la parte exterior para que no se desprendan al sacar los lápices.