Cómo usar el delineador de plumón café para rellenar las cejas y levantar la mirada después de los 60

El maquillaje se ha convertido en una herramienta para enaltecer nuestras facciones y para definirlas aún más, es por eso que hoy te enseñamos cómo usar el delineador de plumón para dibujarte las cejas pelo a pelo y hacerlas ver más tupidas, pero sin que se vean sumamente maquilladas, esto hará que el marco de tu cara se vea limpio y parecerá que casi no tienes maquillaje, pero sobre todo, lucirás una mirada abierta y con efecto lifting.

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Beneficio de usar un delineador de plumón y no uno de lápiz

Si tienes más de 60 y buscas crear un efecto lifting y verte natural, te recomendamos usar el delineador café de plumón en lugar de uno de lápiz, debido a que la punta del plumón logrará que puedas maquillarte con el efecto pelo a pelo y se apreciará una ceja poblada. En cambio, con el delineador de lápiz solo rellenaras los huecos de la ceja.

Paso a paso para maquillarte las cejar con delineador de plumón

Elegir el tono correcto: Elige el color ideal del plumón, te recomendamos elegir un tono parecido al de tu cabello para no crear contrastes y hacer un efecto que suavice tus facciones.

Define la forma de tu ceja: Busca imágenes de referencia para encontrar el estilo de ceja que vaya acorde a tu tipo de rostro. Te sugerimos que la curva de la ceja sea muy ligera para crear el efecto lifting.

Rellena los huecos pelo a pelo: Con mucha precisión dibuja finamente varias líneas en dirección vertical de abajo hacia arriba, rellenando así los pequeños huecos donde no tengas cejas.

Delimita la forma de la ceja: Es recomendable crear la forma después de haber rellenado los huecos; sin embargo, no debe ser perfecta, pues esto creará el efecto natural de pelo a pelo.