Los ojos caídos son más normales de lo que parece, ya que en algunos casos es una cuestión natural, mientras que en otros, por el cansancio acumulado. No obstante, ello se puede remediar al maquillar, aunque para ello se deben elegir los tonos correctos si es que tienes la piel morena. Con ello, dejarás de verte triste. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

Visualmente, los ojos chiquitos dan una sensación de vejez o de cansancio, debido al exceso de piel que cubre el párpado móvil. Para ello, se requiere maquillar para darle una ilusión óptica más amplia y rejuvenecedora. Conoce los 5 tintes que son tendencia en junio 2026: se ven naturales.

Cómo maquillar los ojos caídos si tengo piel morena: dejarás de verte triste|Pinterest

El paso a paso para maquillar en piel morena

El primer paso es relajar la mirada y enfocarla hacia el frente para comenzar a preparar la piel. Para ello, es recomendable aplicar una rutina de cuidado, como limpieza e hidratación, para después colocar una prebase.

El segundo paso es empezar a hacer una marcación con polvo y poner sombras solo en la esquina del párpado. Uno de los tonos que les va bien a las mujeres de piel morena es marrón chocolate o café profundo.

Es preciso mencionar que debes evitar a toda costa colocar sombras hacia abajo, ya que ello provocará que tu párpado se vea caído. Asimismo, descartar poner sombra brillante o satinada, pues eso solo ocasionará que el ojo se vea hinchado.

Mientras que en el delineado no se debe seguir la forma natural del ojo, sino comenzar a aplicar desde la mitad hacia afuera, sin importar que te salgas más de la esquina.

Para las pestañas postizas, se recomienda no ponerlas hasta la última pestaña natural, pues eso ocasionará que el ojo se vea caído. En cuanto a la ceja, el retoque siempre debe ser hacia arriba, pues si se hace hacia abajo, solo se tendrá como resultado párpados encapotados.