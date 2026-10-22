Azalia acusa a Niurka de MANIPULAR a su equipo y ¿los Granjeros le dan la razón?

Desde el inicio de La Granja VIP Niurka se convirtió en una de las líderes y puso a varios Granjeros de su lado. Sin embargo, muchos han asegurado que la estrategia que ha seguido la cubana es de manipulación y que las personas de su equipo no toman decisiones propias. En el miércoles de Asamblea Azalia Ojeda volvió a acusarla de lo mismo y hubo quienes le dieron la razón.

Niurka nominó a Azalia y cuando esta tuvo oportunidad de réplica le dijo que respetaba su estrategia y no le sorprendía, pero sí cuestionó la decisión que tomaría su equipo que incluye a Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Kevyn Contreras Bicolor, Julio Camejo, Pablo Montero y Rafael Mercadante.

Mientras Azalia acusaba a los Granjeros afines a Niurka de marionetas, Bicolor y Natalia comenzaron a hacer muecas y movimientos como si fueran títeres.

Incluso, cuando Natalia tuvo que pasar a señalar a su nominado, caminó como si fuera un títere, pero dejó claro que no tenía la intención de seguir los mismos pasos que Niurka ya que encaró a Mono Osuna.

De hecho, también Ivonne Montero y Kevyn Bicolor nominaron a Mono, es decir que no siguieron la misma dirección que Niurka.

¿Por qué Niurka nominó a Azalia Ojeda el miércoles de Asamblea?

Cuando Niurka nominó a Azalia Ojeda el miércoles de Asamblea le dejó en claro que era una revancha por lo sucedido la semana pasada.

El pasado viernes de Traición Azalia tuvo el poder de llevar a alguien a la Tabla de Nominados y señaló a la cubana quien desde ese momento le advirtió que cuando ella tuviera la oportunidad haría lo mismo.

La negra respondió que entendía y respetaba su juego ya que, aseguró, reconoce que Niurka tiene una estrategia clara a seguir a diferencia de su equipo, sentenció Azalia.