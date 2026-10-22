ÚLTIMA HORA: Ya puedes votar para salvar a un nominado de La Granja VIP, tras La Asamblea de hoy miércoles 21 de octubre

¡Ya se abren las votaciones! Hoy, miércoles 21 de octubre después de hacer La Asamblea de La Granja VIP, ya es posible votar para salvar a uno de los Granjeros nominados, quien se encuentra en riesgo de eliminación en el reality, por lo que tu voto se encargará de ayudarlo a obtener su permanencia. Para que puedas participar debes hacer los siguientes puntos:



En la página de Azteca UNO, entra a la sección del reality, te llevará a la pantalla principal, después ingresa a la sección de "VOTAR" que aparece en la parte superior. Al final te enviará a la página donde podrás escoger a tu Granjero o Granjera favorito.

Si ya tienes la aplicación de TV Azteca en Vivo, puedes entrar a la sección de ¡Vota por tu Granjero Favorito! y listo.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación?

A la Tabla de Nominados de La Granja VIP, el primero en unirse fue Fernando Lozada al recibir El Legado de Pimpinela Escarlata. El martes en el Duelo de Nominación, Azalia Ojeda obtuvo la victoria, mientras que Manelyk se unió a la placa, un momento difícil para ambas al ser compañeras del mismo bando.

Después de La Asamblea que se vivió el miércoles 21 de octubre, Rafael Mercadante al obtener el mayor número de nominaciones por parte de los Granjeros se encuentra en inminente riesgo de Eliminación, pero no debe preocuparse, ya que todavía tiene el jueves y viernes para poder salvarse en las siguientes dinámicas que aparezcan. Pero la lista creció cuando después de dar a conocer los votos de los 4 elementos, generando un empate entre Granjeros, al final la decisión fue de Julio Camejo, escogiendo a Azalia Ojeda. Además de que Fernando Lozada tuvo el poder de nominar a Mario "Mono" Osuna con el poder del "Huevo Dorado".

¿Cómo ver La Gala y el 24/7 completamente GRATIS?

Es importante que no te pierdas La Gala y el 24/7 de La Granja VIP para que descubras todo el chisme que se vive entre los Granjeros. Ambas alternativas los puedes ver directamente en la página web de Azteca Uno, solamente da clic en la pestaña del reality y después selecciona la opción de "EN VIVO"; sigue la misma indicación pero da clic en "EN VIVO 24/7" para ver todo lo que hacen los Granjeros.

Así que no te pierdas todo lo que va a pasar en el reality, sigue los tips anteriores para que tengas todos los chismes de los Granjeros. Además no dejes pasar el tiempo para que dejes tu voto para el Granjero o Granjera que sea tu favorito para salvarlo hoy, miércoles 21 de octubre.