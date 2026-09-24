Kee Taylor, estilista profesional: “7 cortes de cabello que crean la ilusión de mayor volumen”

Si quieres tener un efecto de mayor volumen en tu pelo, hay maneras de lograrlo a través de la estética. Estos 7 cortes de cabello hacen la ilusión completa y ayudan a que tu rostro destaque sobre todo lo demás .

De acuerdo con la estilista Kee Taylor, experta en moda y belleza de Estados Unidos, al elegir un corte de pelo adecuado debes fijarte en cómo te queda a ti, más allá de las tendencias actuales.

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Según explicó a Allure, el corte de cabello debe redistribuir el peso estratégicamente, crear movimiento y dar volumen. Por eso, hay estilos que pueden ayudarte con eso:

Corte de cabello en mariposa: usa capas largas y enmarca el rostro. Asimismo, aporta movimiento y dimensión sin perder el largo total de la melena, dando una sensación de grosos desde la raíz. Shag moderno: combina las capas con el flequillo desfilado o tipo cortina. Te hace ver más fresca y moderna.

Estos cortes de cabello para mujer aportan volumen.|(ESPECIAL/Pinterest) Corte bob a la barbilla con textura: es un corte recto y ligeramente inclinado que llega a la altura de la mandíbula. El cabello recupera fuerza, cuerpo y densidad de manera visual. Bixie Texturizado: es un punto medio entre el bob y pixie, con los beneficios de mantener volumen y cuerpo en la coronilla mientras deja la nuca despejada y ligera. Pixie: es el clásico perfecto que quita peso en la nuca y los lados. Corte en capas largas con flequillo de cortina: si las capas comienzan después de la barbilla añade dimensión al contorno del rostro y evita que el pelo lacio luzca plano o pegado.

Elige un nuevo corte de cabello.|(ESPECIAL/Pinterest) Bob recto y pulido: con una melena corta y cortada de forma recta a la altura de los hombros, para que luzca sólida, aporte peso visual y que se vea más abundante.