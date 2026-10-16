Halloween con mascotas: 5 decoraciones que conviene mantener fuera de su alcance

Halloween es una de las fechas más esperadas por muchas personas y es que más allá del significado que tiene, es común ver los hogares decorados de manera terrorífica, los niños que salen a pedir dulces disfrazados por el vecindario, entre otras tradiciones. Pero, si tienes mascotas en casa, esto puede llegar a complicarse, y es que pueden sentirse atraídos por los adornos o incluso asustarse, por lo que los expertos compartieron cuáles son las cinco decoraciones que hay que mantener fuera de su alcance.

Tal como lo habíamos mencionado, durante Halloween, es muy común que las personas decoren sus hogares, no solo en la parte exterior, sino en el interior, con elementos alusivos a esta fecha tan importante y es que las calabazas es algo que no puede faltar, como así tampoco una iluminación acorde, entre otros. Pero, si tienes una mascota, lo más probable es que se sienta atraído.

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Por otro lado, hay personas que no terminan de disfrutar del todo de Halloween porque se preocupan en el bienestar de sus mascotas, y esto lleva a que estemos pendientes de ellos. De acuerdo a lo que explicó una especialista, las mascotas se sientan más seguras dentro de la casa, lejos de ruidos aterradores y posibles peligros; por lo que si vas a repartir dulces, procura que esté en una habitación. En este caso, te compartiremos cuáles son las 5 decoraciones de las que debes mantener alejada a tus mascotas.

5 decoraciones que hay que mantener fuera del alcance de las mascotas en Halloween

Mantén a las mascotas alejadas de las máquinas de humo o asegurarte de tener mucha ventilación