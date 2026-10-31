Los 5 dulces tradicionales y sabrosos para regalar a los niños en Día de Muertos

Una de las fechas más representativas que tiene México y que todo el mundo espera es el Día de Muertos, teniendo en cuenta que es cuando se espera que los seres queridos vengan a visitarnos desde el otro mundo y que para ellos, se suele preparar un altar con ofrenda y diversos elementos. A su vez, los niños tampoco quieren perderse de este ritual y si hay algo que no puede faltar son los dulces, y estos son los cinco dulces que puedes regalar porque son sabrosos y deliciosos.

Si bien Halloween es un momento muy esperado por los niños porque salen a pedir dulces, tiene más importancia el Día de Muertos, y es que más allá de preparar los altares con pan de muerto, flor de cempasúchil, fotografías y demás, se ha convertido en una tradición que los más pequeños salgan por el vecindario a reclamar sus calaveritas, por lo que hay que estar preparados.

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Por qué se les da dulces a los niños por el Día de Muertos

Siguiendo con esta línea, los dulces en el Día de Muertos son muy representativos y es que cumplen un papel de conexión, memoria, comunidad, en donde los más pequeños se disfrazan y salen a pedir calaveritas. Además, si bien se regalan chocolates, caramelos o paletas, hay opciones que son propias de la cultura mexicana. Por eso, te compartiremos los cinco dulces que puedes obsequiarle a los niños.

Los 5 dulces tradicionales para regalar en el Día de Muertos

Alegrías de amaranto: es una de las golosinas más representativas de nuestro país, se preparan con semillas de amaranto que se unen con miel para formar barras dulces y donde se le agregan pasas, pepitas o cacahuates

Cocadas: tienen un sabor tropical, se elabora principalmente a base de azúcar, coco rallado y leche, dando como resultado una textura suave o ligeramente tostada. Se pueden vender en distintas formas

Palanquetas de cacahuate: es una gran opción para quienes aman lo crujiente, se preparan mezclando cacahuates con una cubierta de caramelo que se hace con azúcar, miel y cuando se enfría, adquiere una consistencia firme que se puede cortar en barras

Dulces de tamarindo: es otra gran idea para regalar, y es para quienes prefieren un sabor ácido, dulce o picante. Se elaboran con la pulpa de esta fruta y puede llevar chile, azúcar o sal, de acuerdo a la receta