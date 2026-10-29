Alana Flores revela que pensó en quitarse la vida tras pasar el peor año de su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Una de las streamers mexicanas más famosas de México dió a conocer algunos de los problemas personales más duros por los que ha pasado; hablamos de la regiomontana Alana Flores. A través de una reciente transmisión, la creadora de contenido expresó que pensó en quitarse la vida luego de atravesar una ruptura amorosa, críticas en redes sociales, pérdida de amistades e incluso problemas con su casa. De acuerdo con la creadora de contenido, esta situación la ha hecho pasar el “peor año”.

¿Qué dijo Alana sobre sus pensamientos de quitarse la vida?

Alana Flores, ganadora de 4 cinturones de boxeo por su récord invicto de 4-0, misma que ha debutado en La Velada del Año y Supernova dió a conocer que una de las situaciones que más la afectó a nivel emocional fue haber terminado con su expareja Sebastián Cáceres, futbolista de Club América, ya que ella lo consideraba el amor de su vida. La relación de casi año y medio terminó por lo que dejó un gran dolor en ella. Por otro lado, Alana expresó que en 4 ocasiones le negaron la visa, le rompieron cosas de su vivienda, su casa dejó de ser de ella y muchas cosas más.

Alana Flores se retira del boxeo amateur, luego de su última pelea

Alana Flores, quién acumula 4.4 millones de seguidores en su cuenta de instagram, se retiró de forma oficial del boxeo amateur luego de su última pelea en Supernova Génesis, llevada a cabo el 26 de abril, en la que peleó contra Flor Vigna sobre el ring, combate en el que no obtuvo la victoria. La streamer se enfrentó en una fuerte polémica durante este periodo ya que la influencer mexicana expresó que el equipo de su rival le había puesto el pie a su madre para que se cayera, algo que Flor negó. Por otro lado, hubo debate sobre el peso con el que ambas pelearían así como pruebas de antidopaje.

Los fans, tanto de Alana como de Flor Vigna, tomaron una postura ante la pelea y defendieron a sus favoritas, sin embargo esto tuvo un efecto en la joven, quién hace unos días expresó en su cuenta de X el fuerte impacto que pueden tener las palabras de otras personas en alguien, esto debido a la muerte del streamer “Komanche”.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera las 24 horas del día durante los 365 días del año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión o intento de suicidio y cómo se pueden prevenir?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, si bien se pueden caer en los excesos, también puede ocurrir lo contrario. Por otro lado, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.

