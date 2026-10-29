La Granja VIP: Cómo VOTAR paso a paso para salvar a tu Granjero Favorito de ser Eliminado

El público tiene un papel clave en La Granja VIP, ya que sus votos pueden ayudar a los nominados a permanecer una semana más dentro de la competencia. Si tu Granjero favorito está en riesgo de ser Eliminado, puedes apoyarlo de forma gratuita desde el sitio oficial del programa o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.

Cada día tienes 10 votos disponibles, los cuales puedes entregar a un solo participante o repartir entre varios nominados. En este contexto, te ayudaremos a realizar el paso a paso para poder enviar la totalidad de tus votos de manera exitosa y así ayudar a que tu Granjero preferido no sea eliminado.

¿Cómo VOTAR paso a paso para salvar a tu favorito en La Granja VIP?

Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes entrar a la página de Azteca UNO, buscar la sección del reality y seleccionar la pestaña VOTA.

Una vez dentro, verifica que esté activa la votación para salvar a los nominados y sigue estos pasos:



Busca a tu Granjero favorito entre los participantes disponibles. Selecciona el botón que aparece junto a su nombre para asignarle votos. Distribuye tus 10 apoyos. Puedes destinarlos todos a una persona o dividirlos entre varios nominados. Presiona la opción para enviar o confirmar tu votación. Espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados.

Si prefieres hacerlo desde el celular, abre la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para iOS y Android. Busca el apartado de votaciones de La Granja VIP, elige al participante que deseas apoyar y completa el envío. Otra alternativa es escanear el código QR que aparece durante las galas.

Votaciones de La Granja VIP |Crédito: IA

¿Cómo conseguir votos extra en La Granja VIP?

Después de utilizar tus primeros votos, revisa si la plataforma muestra la opción de VOTOS EXTRA. Lo cierto es que es posible obtener 10 apoyos adicionales mediante la visualización de publicidad.

Dependiendo de las opciones habilitadas, el sistema también puede solicitar que inicies sesión, completes un registro o respondas una encuesta. Sigue las indicaciones que aparezcan en pantalla y recuerda enviar los votos adicionales para completar el proceso.

De esta manera, cuando esté disponible la modalidad de 10 votos extra, podrás sumar 20 apoyos para tus favoritos.