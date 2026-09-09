Cómo hacer un memorama de Bluey en casa para jugar en familia

El memorama de Bluey es una alternativa divertida para disfrutar de este clásico juego de memoria con un diseño original y diferentes. Puedes elaborarlo en casa utilizando materiales fáciles de conseguir y dibujos inspirados en estos animales.

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Además de ser una actividad entretenida, crear tu propio memorama permite personalizar las tarjetas y compartir un momento agradable en familia. Con un poco de creatividad, puedes preparar un juego colorido, resistente y adaptado a diferentes edades.

¿Qué es un memorama?

Un memorama es un juego de memoria en el que se colocan varias tarjetas boca abajo y los jugadores deben encontrar las parejas que tienen la misma imagen. En cada turno se levantan dos tarjetas; si coinciden, el jugador conserva el par y, si no, las vuelve a colocar boca abajo. Es una actividad sencilla para jugar en familia y estimular la memoria.

¿Cómo hacer un memorama de Bluey en casa?

Una opción sencilla para hacer un memorama de Bluey en casa es utilizar tapas de botellas recicladas como base para las tarjetas. Además de ser un proyecto económico, permite reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura y crear un juego divertido para los más pequeños.

Para comenzar, reúne un número par de tapas de plástico, preferentemente del mismo tamaño. Lava cada una cuidadosamente y déjala secar por completo antes de preparar las piezas del juego.

Después, busca o imprime imágenes pequeñas de Bluey y sus personajes, procurando tener dos ejemplares iguales de cada diseño. Recorta las ilustraciones en círculos del tamaño necesario para colocarlas dentro de las tapas y pégalas con adhesivo.

Una vez que todas las imágenes estén listas, espera a que el pegamento se seque para evitar que se despeguen durante la partida. Puedes preparar diferentes parejas con Bluey, Bingo, Bandit y Chilli para hacer el juego más variado.

Finalmente, coloca todas las tapas boca abajo y mézclalas. Cada jugador deberá levantar dos por turno e intentar encontrar las imágenes iguales, mientras pone a prueba su memoria y disfruta de una actividad entretenida en familia.