5 ideas DIY creativas para reciclar los vasos de las velas en casa

Cuando las velas se terminan, su vaso todavía puede tener una segunda vida. En lugar de desecharlo, es posible limpiarlo y transformarlo en un objeto práctico que aporte un toque diferente a distintos espacios del hogar.

Ventaneando | Programa 13 de febrero de 2025

Además de ser una alternativa para reducir residuos, reutilizar estos recipientes permite poner en práctica la creatividad. Con materiales sencillos y algunas ideas, pueden convertirse en nuevos elementos decorativos.

¿Qué hacer con los vasos de velas usados?

Antes de reutilizar un vaso de vela, es importante retirar por completo los restos de cera. Una forma sencilla de hacerlo es colocarlo unas horas en el congelador para que la cera se contraiga y pueda desprenderse con mayor facilidad. Después, hay que lavarlo con agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo.

1. Mini macetas para suculentas

Los vasos pequeños o medianos pueden convertirse en macetas para suculentas y cactus. Para reutilizarlos, coloca piedras pequeñas o gravilla en el fondo y luego añade la tierra. Esto ayudará a evitar que se acumule demasiada humedad.

2. Organizador de maquillaje y baño

Otra alternativa es utilizarlos como recipientes para mantener ordenados distintos productos pequeños. Pueden servir para guardar brochar de maquillaje, discos desmaquillantes, piezas para el cabello o hisopos. También puedes decorarlos con listones o cuentas para darles un toque diferente.

3. Organizador de escritorio

Los vasos de velas también pueden tener una segunda vida en el escritorio. Son útiles para guardar lápices, bolígrafos, marcadores y otros artículos pequeños. Si tienes varios recipientes similares, puedes pintarlos por fuera para crear un conjunto decorativo y funcional.

4. Floreros o centros de mesa

Los recipientes de mayor tamaño pueden trasformarse fácilmente en floreros. Puedes llenarlos con agua y colocar flores frescas o utilizarlos como elementos decorativos con arena, piedras o flores artificiales.

5. Velas nuevas

Los vasos pueden utilizarse para crear una nueva vela. Para hacerlo, necesitas cera, un pabilo y la esencia aromática que prefieras. Después de derretir la cera, se coloca el pabilo en el centro del recipiente y se vierte el contenido con cuidado hasta llenarlo.

¿Qué hacer si se le salió el pabilo a tu vela?

Si el pabilo se salió de tu vela, no es necesario desecharla. Derrite ligeramente la superficie de la cera y vuelve a colocar el pabilo en el centro, asegurándote de que quede bien sujeto. Déjalo enfriar y solidificar antes de encenderla nuevamente. También puedes agregar una pequeña cantidad de cera derretida alrededor para fijarlo mejor y evitar que vuelva a moverse.