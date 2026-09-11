5 ideas para darle un nuevo uso a las agujetas viejas que tienes en casa

Las agujetas que quedan sueltas en casa pueden convertirse en un material útil para diferentes proyectos. Antes de guardalas o desecharlas, existen varias formas sencillas de aprovecharlas.

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Con un poco de creatividad, estas piezas pueden tener una nueva función y servir para organizar, decorar o resolver pequeñas necesidades del hogar. Estas son algunas ideas para reutilizarlas.

¿Cómo reutilizar las agujetas que tienes en casa?

Las agujetas viejas pueden tener más usos de los que imaginas. Estas son algunas ideas sencillas para reutilizarlas en casa.

1. Organizador de accesorios

Una agujeta puede convertirse en un práctico colgador para lentes, pañuelos, gorras u otros accesorios. Solo necesitas sujetarla cerca del clóset, tocador o espejo y utilizarla para mantener estos objetos a la vista.

2. Agrupar cables y objetos

Los cordones también sirven para mantener juntos cables, llaves u otros objetos pequeños que suelen quedar dispersos. Es una alternativa sencilla para evitar que se mezclen dentro de cajones o espacios de almacenamiento.

3. Medir superficies irregulares

Si necesitas medir un objeto curvo o una superficie con una forma complicada, puedes utilizar una agujeta. Rodéala alrededor del objeto, marca la longitud y después compárala con una regla para conocer la medida.

4. Dar soporte a las plantas

Las agujetas pueden utilizarse para sujetar suavemente tallos y enredaderas a una guía o estaca. Al ser flexibles, permiten mantener las plantas en su lugar sin ejercer presión sobre ellas.

5. Crear manualidades

Si tienes agujetas de distintos colores, puedes aprovecharlas para hacer pulseras, llaveros o piezas decorativas. También puedes trenzarlas o combinarlas para crear diseños originales y darle una segunda vida.

¿Cómo lavar las agujetas?

Para lavar las agujetas, retíralas de los zapatos y sacude el polvo acumulado. Déjalas en remojo con agua tibia y un poco de detergente durante varios minutos. Después, frótalas suavemente con las manos o un cepillo para eliminar la suciedad. Enjuágalas con abundante agua y elimina los restos de jabón. Finalmente, déjalas secar al aire libre, preferentemente a la sombra, antes de volver a colocarlas.