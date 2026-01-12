5 ideas para usar falda en enero sin pasar frío y sin perder el estilo

En pleno invierno, muchas personas guardan las faldas pensando que solo funcionan en climas cálidos. Sin embargo, con capas, texturas y accesorios correctos, esta prenda puede ser protagonista incluso en los días más fríos de enero.

Para este 2026 las faldas se reinventan como una prenda clave del invierno, demostrando que el estilo también puede adaptarse a las bajas temperaturas ya que se lleva muy bien con botas, abrigos, mallas, suéter, blusas , etc, etc.

Aquí te compartimos cinco ideas para llevar falda durante la temporada invernal sin sacrificar comodidad.

Falda midi con suéter oversize

Las faldas midi son ideales para el frío. Combínalas con suéteres tejidos oversize ya sea con colores neutros o estampados, combina con botines para lograr un look relajado, si quieres un toqué más moderno puedes usar tenis estilo bota.

|Pexels

Falda de cuero con medias térmicas

Las faldas de cuero, efecto piel o vinil aportan un toque sofisticado y ayuda a conservar el calor. Úsala con botines, chamarras cortas estilo borrega.

|Pexels

Falda plisada con capas

Las faldas plisadas ya sean largas o midi siguen en tendencia y funcionan muy bien en invierno si se combinan con blusas de manga larga, chalecos acolchados y chamarras de piel o vinil.

|Pexels

Falda larga con botas altas

Las faldas largas son grandes aliadas del frío. Llévalas con botas altas, suéteres ajustados, agrega un abrigo largo para un estilo elegante.

|Pexels

Falda corta con medias gruesas, calcetas y abrigo

Si prefieres faldas cortas, elige medias gruesas o de lana, agrega unas calcetas largas. Completa el look con botas, suéter cerrado, bufanda gruesas y un abrigo corto para equilibrar el conjunto, no le tengas miedo a los cortes visuales, arriésgate y luce un outfit calientito sin perder el glamour.

|Pexels

Además de ser una opción estética, estos outfits con falda durante este mes permiten aprovechar al máximo prendas que ya están en el clóset, fomentando combinaciones más creativas y funcionales. Usar faldas en temporada de frío ayuda a romper con la monotonía de los looks invernales tradicionales