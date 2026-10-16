No cortes todas las hojas secas de tus plantas: cuáles debes retirar y cuáles ayudan a protegerlas

Ante la llegada del otoño, veremos cómo se produce un cambio en la naturaleza, específicamente en los árboles y plantas, y es que sus hojas comenzarán a caerse lentamente, se secarán y se acumularán en el suelo. Esto no tiene nada que ver con que esté enfermo, sino que es algo totalmente natural. Lo que hacen todas las personas es barrer todas esas hojas para que no se acumulen en la entrada o en el jardín, pero estamos cometiendo un grave error, ya que hay algunas que te pueden ayudar en el jardín.

En la naturaleza y durante el otoño, es común que las hojas de los árboles secas se caigan, se acumulen sobre la superficie y a partir de ahí empiecen un proceso silencioso, ya que se descomponen, alimentan microorganismos, mejoran la estructura de la tierra y ayudarán a retener la humedad. Sin embargo, en cualquier hogar, las personas lo que hacen es deshacerse de estas hojas porque estorban y creen que se acumula suciedad.

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Beneficios de las hojas secas en otoño

Sin embargo, estamos cometiendo un grave error de barrer las hojas secas en otoño, teniendo en cuenta que un suelo sin cobertura quedará más expuesto, ya que perderá humedad con mayor rapidez, se compacta y dependerá más del riego y de los aportes externos para mantenerse en condiciones. Y es que cuando se distribuyen en canteros, macizos o alrededor de arbustos, las hojas cumplen una función trascendental que actuarán como una cobertura natural que protegerá el suelo del frío. Por eso, es que te compartiremos cuáles son los usos que podrás darle para el jardín y porque no hay que deshacerse de ellas.

Cómo reutilizar las hojas secas para el jardín

Usarlas como cobertura natural en canteros: distribúyelas alrededor de las plantas y arbustos lo que ayudará a conservar la humedad y proteger el suelo