Julio Camejo CUESTIONA el trato de Manelyk hacia Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP: “No se trata de humillar”

¿Hasta dónde puede llegar la rivalidad entre dos granjeros? Para Julio Camejo, competir no significa tener derecho a humillar a otra persona. Así se lo hizo saber a Kevyn Contreras, “Bicolor”, durante una conversación en La Granja VIP, en la que cuestionó distintas acciones que atribuyó a Manelyk González y le pidió a su compañero que dejara de aceptar situaciones que considera una falta de respeto.

“Nos podemos decir, podemos estar en desacuerdo, en acuerdos, pero hay un límite de respeto. Hay un límite”, señaló el actor, quien utilizó varios ejemplos para explicar su postura. Entre ellos, mencionó situaciones relacionadas con las labores de La Granja, objetos que habrían terminado sobre la cama de Bicolor y comentarios sobre su vida familiar.

Para Camejo, uno de los puntos que no deberían cruzarse es involucrar a los seres queridos en los desacuerdos. “Meterse con la familia es un límite”, afirmó, antes de cuestionar que se juzgue a alguien por lo que aparece en redes sociales sin conocer su vida privada.

“Grosera y soberbia": Julio Camejo ESTALLA contra Manelyk por falta de respeto a Kevyn Contreras “Bicolor”

Julio Camejo le pide a Bicolor poner límites al trato de Manelyk en La Granja VIP

Lejos de quedarse únicamente en una reflexión sobre el respeto, Camejo recordó un episodio relacionado con las labores que realizan los participantes. Según explicó, no considera aceptable que alguien interrumpa una tarea y arruine el trabajo que otra persona está haciendo para beneficio de todos. “No puedo estar haciendo un trabajo, no puedo estar barriendo y que alguien pase le pegue una patada a lo que estamos barriendo y te lo riegue”, ejemplificó. A su juicio, tener que repetir una actividad en esas condiciones significa soportar una humillación.

El actor también mencionó a Niurka Marcos y recordó que, según su relato, ella se negó a continuar con una labor después de considerar que Manelyk no había respetado su trabajo. “Cuando ella se lo hizo a Niurka, Niurka dijo: ‘No voy a trabajar. Esto no lo voy a hacer porque la señora no respeta mi trabajo’”, contó.

A partir de ese ejemplo, Julio planteó que los granjeros pueden acudir al Capataz cuando consideran que alguien está afectando sus actividades. Sin embargo, su mensaje no estuvo dirigido únicamente a cuestionar a Manelyk, sino también a la manera en que Bicolor ha respondido ante esos comportamientos. “No está bien, pero no estás bien tú tampoco. Tampoco tú estás bien, porque estás ya aceptando”, le dijo.

Camejo sostuvo que permitir repetidamente determinadas acciones puede provocar que continúen. Para explicar su punto, enumeró otros episodios que recordó durante la charla: “Empezó con una cosa, empezó con una comida, después tu trabajo, después cuando te tiró las latas a ti en tu cama”. El actor insistió en que, aunque dentro de La Granja VIP existen adversarios y estrategias, eso no debería justificar cualquier comportamiento entre los participantes. “Aquí no se trata, eres mi adversario, pero no porque sea mi adversario significa que te voy a estar humillando. No se trata de eso”, expresó.

También reconoció que las diferencias de personalidad y los enfrentamientos forman parte de la competencia, pero distinguió esas situaciones de lo que considera una humillación. “Entiendo que eso sea parte, porque es parte del choque de personalidades. Pero de ahí a que yo te humille, sí, es lo que no está bien”, concluyó.

