Qué revisar en casa para que perros y gatos estén seguros durante Halloween

Es sabido que una de las fechas más esperadas por las personas es Halloween y se trata de la celebración de Noche de Brujas, por lo que muchos hogares comenzarán a estar decorados varias semanas con anticipación, los niños se disfrazarán y saldrán a pedir dulces por el vecindario y hay quienes se animarán incluso a disfrazar a sus mascotas. Pero, los veterinarios compartieron cuáles son algunos de los recaudos que debemos tomar para que tengan inconvenientes y tanto perros como gatos, estén seguros durante esta fecha.

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Halloween es sinónimo de disfraces, decoración, juego de luces y un flujo de niños pidiendo dulces en la puerta del hogar y si bien para nosotros forma parte de la diversión, para las mascotas puede presentar algunos problemas inusuales y que incluso, puede agravarse si no tomamos los recaudos necesarios, para evitar todo tipo de problemas. Además, la buena noticia es que estos accidentes domésticos pueden evitarse sin tener que lamentarse.

Por qué hay que tomar recaudos para Halloween con las mascotas

Es por este motivo que si te gusta celebrar Halloween, es mejor que tengas en cuenta que puedes prevenir accidentes con tus mascotas, para no tener que ir corriendo a un veterinario y que así te permitirá disfrutar esa noche sin inconvenientes asegurándote de que todo esté en orden; para que no sufran intoxicaciones, cortes, o incluso lamentar lo peor.

Qué revisar en casa para que perros y gatos estén seguros en Halloween

Mantener el recipiente de caramelos lejos de su alcance: los dulces son peligros evidentes y es que los chocolates son tóxicos tanto para perros y gatos causando daños hepáticos graves; por lo que no deben estar a su alcance

Los adornos no son juguetes: las mascotas suelen ser algo curiosas, en especial si hay cuerdas, cintas, telarañas artificiales, adornos colgantes que serán tentadores para los gatos, lo que supone un gran peligro.

las mascotas suelen ser algo curiosas, en especial si hay cuerdas, cintas, telarañas artificiales, adornos colgantes que serán tentadores para los gatos, lo que supone un gran peligro. No todas las mascotas quieren disfrazarse: es muy común ver a los dueños disfrazar a sus mascotas y esto puede generar incomodidad, y si lo vas a hacer, debes asegurarte que el disfraz se ajuste cómodamente sin restringir el movimiento; no interfiera con la respiración o audición, no dificulte caminar, no contenga partes que pueda masticar y se pueda retirar con facilidad

es muy común ver a los dueños disfrazar a sus mascotas y esto puede generar incomodidad, y si lo vas a hacer, debes asegurarte que el disfraz se ajuste cómodamente sin restringir el movimiento; no interfiera con la respiración o audición, no dificulte caminar, no contenga partes que pueda masticar y se pueda retirar con facilidad Precaución en la puerta principal: como la puerta principal se abre muy seguido, debes colocar a tu mascota en una zona tranquila y segura, ofrecerle agua, comida e incluso identificarlo en caso de un descuido