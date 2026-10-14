Cómo hacer un portavelas decorativo con frascos que tienes en casa

Los frascos de vidrio son recipientes que todos tenemos en casa y que seguramente muchos de ellos estén acumulados en alguna parte de la alacena o del hogar y no sepamos qué hacer con ellos, por lo que se pueden pensar grandes ideas para estos recipientes resistentes. Si bien se pueden seguir guardando todo tipo de cosas, gracias a la técnica DIY vas a poder crear un lindo portavelas decorativos con frascos que ya no usas y que así podrás lograr un estilo más rústico y moderno.

Entre las características que debemos mencionar de los frascos de vidrio es que se trata de recipientes que albergan por lo general, líquidos o sólidos, y que se usan para el consumo personal. Pero, que luego de que se agote, las personas le suelen dar otro uso, especialmente de almacenamiento para lacocina, para alguna despensa y que se destacan por su resistencia y durabilidad.

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Sin embargo, te debe haber pasado que estás cansado de ver tantos frascos de vidrio acumulados en la casa sin ningún tipo de uso, y en lugar de tirarlos, deberías aprovechar la gran idea que aportaron los especialistas en la técnica DIY, que consiste en transformar estos recipientes en bellos portavelas que podrás incluso usar para el Día de Muertos y que no necesitarás de tantos ingredientes. A continuación, gracias a la técnica DIY, te dejaremos el paso a paso.

Materiales para el portavelas con un frasco

Frasco de vidrio que ya no uses

Cuerda decorativa de yute

Cuerda de sujeción

Cannage

Pistola de silicona

Tijeras

Cómo hacer el portavelas decorativo con el frasco de vidrio