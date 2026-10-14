Cómo hacer un portavelas decorativo con frascos que tienes en casa
No es necesario gastar tanto dinero en este adorno, ya que podrás usarlo con elementos que tienes en casa.
Los frascos de vidrio son recipientes que todos tenemos en casa y que seguramente muchos de ellos estén acumulados en alguna parte de la alacena o del hogar y no sepamos qué hacer con ellos, por lo que se pueden pensar grandes ideas para estos recipientes resistentes. Si bien se pueden seguir guardando todo tipo de cosas, gracias a la técnica DIY vas a poder crear un lindo portavelas decorativos con frascos que ya no usas y que así podrás lograr un estilo más rústico y moderno.
Entre las características que debemos mencionar de los frascos de vidrio es que se trata de recipientes que albergan por lo general, líquidos o sólidos, y que se usan para el consumo personal. Pero, que luego de que se agote, las personas le suelen dar otro uso, especialmente de almacenamiento para lacocina, para alguna despensa y que se destacan por su resistencia y durabilidad.
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Sin embargo, te debe haber pasado que estás cansado de ver tantos frascos de vidrio acumulados en la casa sin ningún tipo de uso, y en lugar de tirarlos, deberías aprovechar la gran idea que aportaron los especialistas en la técnica DIY, que consiste en transformar estos recipientes en bellos portavelas que podrás incluso usar para el Día de Muertos y que no necesitarás de tantos ingredientes. A continuación, gracias a la técnica DIY, te dejaremos el paso a paso.
Materiales para el portavelas con un frasco
- Frasco de vidrio que ya no uses
- Cuerda decorativa de yute
- Cuerda de sujeción
- Cannage
- Pistola de silicona
- Tijeras
Cómo hacer el portavelas decorativo con el frasco de vidrio
- Limpiar el frasco y retirar la etiqueta, en caso de que la tenga
- Aplicar un punto de silicona caliente con la pistola en la base o en la boca del frasco para asegurar la punta de la cuerda de yute
- Comenzar a enrollar el hilo de yute de forma libre y apretada alrededor del vidrio y colocar pequeños puntos de silicona a medida que avanzas para que no se mueva la cuerda
- Si utilizas la rejilla o cannage, cortarla a la medida del diámetro del frasco y pegarla rodeando el centro del vidrio antes o después de colocar los detalles de hilo, fijando los extremos con la silicona
- Cortar el exceso de hilo de yute y pegar el extremo final de manera oculta debajo de las vueltas anteriores para lograr un acabado más limpio
- Colocar flores artificiales o decóralo como quieras y te quedará un lindo portavelas para poner en la mesa o en un altar
@diydetodounpoco Manualidades fáciles. Reutiliza frascos de vidrio y conviértelos en bonitos portavelas. #manualidadesfaciles #ideasen5minutos #reutilizar #frascosdevidrio #diydetodounpoco #decoracionnavideña ♬ Heirloom - Joshua Kyan Aalampour