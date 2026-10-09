Una sala puede ganar profundidad visual con una distribución de plantas que aproveche el espacio vertical y las superficies libres. Las especies altas aportan volumen en las esquinas, mientras que las pequeñas funcionan sobre mesas auxiliares, repisas y consolas. Mientras que estas otras 5 hacen que tu casa se vea minimalista y más elegante.

Antes de comprar nuevas plantas, identifica qué zonas reciben luz natural y cuánto espacio queda junto al sofá, las ventanas y los muebles. Una combinación decorativa necesita considerar el tamaño que alcanzará cada ejemplar, además de sus necesidades de riego y mantenimiento. Mientras que estas 7 plantas pueden crecer en tu jardín aun si no les da el sol.

5 maneras de combinar plantas altas y pequeñas para hacer que tu sala parezca más elegante|IA

Las 5 maneras de combinar plantas altas y pequeñas

1. Sofá y mesa auxiliar: Una planta alta se puede poner en la esquina junto al sofá y convertirse en un punto focal. Mientras que en la mesa auxiliar, 2 plantas pequeñas, como una peperomia y una jade, aportan variedad de formas en la sala de la casa.

2. Sobre una consola: La Monstera deliciosa destaca por sus hojas grandes y recortadas, por lo que funciona como elemento principal en una sala con muebles de madera o tonos neutros. Puedes colocarla junto a una consola y distribuir sobre el mueble dos plantas pequeñas en macetas de cerámica.

3. Esquina vacía: Esta zona se puede aprovechar con una palmera de interior acompañada por dos plantas pequeñas en macetas de distintas alturas. La planta principal ocupa el espacio vertical, mientras que las otras macetas completan la composición sin necesidad de añadir muebles.

4. Sobre una repisa: El potus aprovecha la altura de una repisa gracias a sus tallos colgantes. Puedes combinarlo con pequeñas suculentas o peperomias para contrastar el follaje que cae con las formas compactas de las otras especies.

5. Agrupar plantas: Otra opción consiste en reunir una planta alta de hojas grandes, una de tamaño mediano y dos ejemplares pequeños en macetas de colores similares.