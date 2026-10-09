¡No se ponen de acuerdo! Julio e Ivonne discuten por la Salvación en La Granja VIP

La estrategia para decidir a quién salvar comenzó a generar diferencias entre Julio Camejo e Ivonne Montero en La Granja VIP. Aunque ambos analizan quién podría necesitar más protección en las votaciones, sus opiniones no coinciden y Natalia y Kevyn “Bicolor” quedaron en el centro de la conversación. Ivonne considera que Natalia podría estar en una posición vulnerable frente al público, por lo que contempló la posibilidad de darle su apoyo. Sin embargo, Julio tiene una lectura distinta de la situación y cree que Kevyn “Bicolor” sería quien más necesita recibir la salvación. Esta diferencia dejó al descubierto que, aunque puedan compartir algunos objetivos dentro del reality, no necesariamente tomarían las mismas decisiones cuando se trata de proteger a sus compañeros.

Ivonne teme que Natalia Alcocer esté en desventaja en las votaciones

Durante la conversación, Ivonne explicó por qué había pensado en salvar a Natalia. Su estrategia parte de la percepción de que la participante podría tener menos respaldo del público, una preocupación relacionada con los comentarios negativos que ha recibido desde su participación en otro reality. De acuerdo con lo que Natalia le contó, todavía arrastra una ola de hate por su experiencia anterior, situación que Ivonne tomó en cuenta al pensar en quién podría encontrarse en una posición más complicada de cara a las votaciones. Por ello, consideró que brindarle la salvación podría ser una manera de ayudarla en un momento decisivo de la competencia.

No obstante, esta posibilidad responde a la interpretación de Ivonne sobre el panorama de Natalia y no a información confirmada sobre los resultados de las votaciones. La percepción de que una persona podría tener menos apoyo no significa necesariamente que se encuentre en riesgo de abandonar la granja.

Julio Camejo considera que Kevyn “Bicolor” necesita más la salvación

Por su parte, Julio no coincidió con la propuesta de Ivonne y expresó que, desde su perspectiva, Kevyn “Bicolor” sería quien se encuentra en una posición más vulnerable. Por esa razón, si tuviera que elegir a quién salvar, su decisión estaría dirigida hacia él y no hacia Natalia. El desacuerdo refleja dos maneras distintas de interpretar el juego: mientras Ivonne toma en cuenta el hate que Natalia asegura arrastrar de su reality anterior, Julio considera que Kevyn “Bicolor” podría necesitar más esa oportunidad.

Por ahora, la conversación deja abierta la incógnita sobre qué estrategia terminará imponiéndose y si ambos mantendrán sus posturas cuando llegue el momento de tomar una decisión. La salvación podría convertirse en un punto importante dentro de sus relaciones y alianzas en La Granja VIP, donde cada movimiento puede influir en la dinámica de la competencia.