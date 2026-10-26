La tensión entre los habitantes de La Granja VIP continúa aumentando y Manelyk ya dejó clara su postura frente a las estrategias que se están utilizando dentro de la competencia. La influencer aseguró que el equipo disfuncional fue el primero en recurrir al juego sucio, por lo que considera que sus integrantes no deberían quejarse si ahora reciben respuestas de sus rivales. Durante la conversación, Manelyk recordó que sus adversarios también se han burlado de ellos, particularmente durante el día anterior. Por eso, defendió la manera en que su grupo está enfrentando la competencia y advirtió que sus integrantes también saben cómo jugar cuando la situación lo requiere.

Manelyk responde a las burlas y advierte que también sabe jugar

Para Manelyk, las estrategias que se están desarrollando en la granja no pueden analizarse sin tomar en cuenta lo que ocurrió anteriormente entre ambos bandos. Desde su perspectiva, el equipo disfuncional abrió la puerta a esta dinámica y ahora no tendría motivos para sorprenderse por las respuestas que recibe.

¡Manelyk les devolverá la jugada! Acusa al Equipo Disfuncional de iniciar el juego sucio en La Granja VIP|La Granja VIP

La influencer dejó claro que su equipo no piensa quedarse de brazos cruzados si sus contrincantes continúan con estas actitudes. Además, hizo referencia a las burlas del día anterior, un detalle que parece haber influido en su manera de interpretar los movimientos de sus compañeros. Su mensaje también funciona como una advertencia para el resto de los habitantes: si sus rivales consideran que pueden recurrir a determinadas estrategias para avanzar en el reality, ellos también están dispuestos a competir bajo esas condiciones.

¿Se intensificará la rivalidad entre los equipos?

¡Manelyk les devolverá la jugada! Acusa al Equipo Disfuncional de iniciar el juego sucio en La Granja VIP|La Granja VIP

Las declaraciones de Manelyk añaden otro capítulo a las diferencias que existen entre los grupos de La Granja VIP. Con la competencia avanzando, las alianzas, las nominaciones y las estrategias pueden cambiar la convivencia entre los participantes. Por ahora, Mane sostiene que el juego sucio no comenzó de su lado y que las quejas de sus contrincantes no deberían ignorar lo que ellos mismos han hecho. Sus palabras dejan abierta una pregunta: ¿el equipo disfuncional responderá a esta advertencia o las diferencias terminarán provocando nuevos enfrentamientos dentro de la granja?