5 diseños de uñas inspiradas en la flor de Cempasúchil; son originales y hermosos para el Día de Muertos

Nos encontramos en una de las temporadas del año más representativas de México, pues celebramos y conmemoramos el Día de Muertos, por lo que si buscas un diseño de uñas que vaya acorde a la temática, te recomendamos que sea inspirado en la flor de cempasúchil. Sigue leyendo y mira las opciones de uñas que hay y que puedas tener algunas ideas para tu siguiente diseño.

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Diseños de uñas con flores de cempasúchil

Uñas con relieves de flor de cempasúchil

Este diseño de uñas es hermoso gracias al color naranja, también representativo del Día de Muertos. Se trata de llevar algunas uñas en un solo tono mientras que otras llevan a mano alzada unas velas acompañadas de la flor de cempasúchil con un relieve que las hace lucir increíbles. Te recomendamos este diseño con un corte estilo almendra.

Uñas redondas con flor de cempasúchil

¿Te gusta el estilo dark? Este estilo te encantará, primero debes elegir una base negra, puede ser mate o brillosa, sobre ella lleva un diseño que parece arte con la técnica a mano alzada. Las flores de cempasúchil deben de llevar tallo para hacer una hermosa combinación de colores entre el verde y el naranja. Para darle un toque más, agrega destellos blancos.

Diseño de uñas aesthetic con flor de cempasúchil

Para un estilo más estético y único, te recomendamos 100% este diseño de uñas que lleva 2 bases de color, una nude y otro en marfil. Opta por llevar unas uñas en estilo francés y unas más con destellos dorados. Para darle el toque de Día de Muertos, las flores de cempasúchil en 3D son las protagonistas del diseño, pero te recomendamos no abusar de ellas para que no se pierda la estética.

Uñas otoñales con flores de cempasúchil

Si tu temporada favorita del año es otoño y te encanta el Día de Muertos, no dudes que esta manicura es la ideal para ti. Consta de un diseño con base nude y una técnica totalmente a mano alzada, en tono blanco van algunos dibujos como catrinas, cráneos y hasta el esqueleto de un pequeño perro y para hacer un hermoso contraste, lleva unas flores de cempasúchil.

Uñas tono marfil con flor de cempasúchil

Si buscas un diseño de uñas más trabajado y quieres algo tradicional, pero sin pasar desapercibida, esta es tu mejor opción. Lleva las uñas largas en corte stiletto o balerina. Para los colores te recomendamos elegir un tono crema o marfil, toques dorados para hacer el cráneo y un naranja potente que haga lucir hermosas las flores de cempasúchil.